Disney Plus è una piattaforma che ha vissuto una forte crescita sia in termini di utenti iscritti che di contenuti, soprattutto a seguito dell’acquisizione della Fox e con la nascita del canale Star. È caratterizzata da un’alta attenzione a ogni singolo prodotto, spesso accompagnato da extra, dietro le quinte e disponibile nel migliore formato possibile ( tra cui anche l’IMAX ). Tutto ciò rende molto facile fare un pieno di film da vedere su Disney+.

Se hai appena fatto l’abbonamento e stai iniziando a esplorare le funzioni, o se sei semplicemente alla ricerca di qualcosa di bello da vedere, segui la nostra guida. Abbiamo infatti esplorato tutta l’offerta per selezionare un percorso di visione che spazi su tutti i generi e su tutti gli estremi. Per avere sempre a portata di mano qualcosa che meriti di essere trasmesso sul tuo dispositivo.

Le nostre scelte che non sono disposte in modo gerarchico. Il criterio che abbiamo adottato è quello di selezionare opere immortali e altre che possano ispirare a seguire altri capitoli dei franchise o invogliare ad approfondire seguendo le raccolte per personaggi e casa di produzione già strutturate all’interno della piattaforma.

I film da vedere su Disney+

Trappola di cristallo – Die Hard

Consigliato agli amanti dell’action di Natale.

Il film di John McTiernan, nonché primo capitolo della saga di Die Hard, è tante cose tutte insieme. Un grande action, un esempio di come si scrivano cattivi memorabili come Hans Gruber di Alan Rickman, una dispensa infinita di battute e situazioni da citare tra gli amici e, soprattutto… è uno dei film di Natale più belli di sempre.

Butch Cassidy

Consigliato a chi cerca il western senza tempo.

Un classico senza tempo. Butch Cassidy è considerato uno dei film più belli di sempre, sicuramente è uno dei più belli che troverete su Disney+. Due fuorilegge nel west, un inseguimento con un nemico invisibile e inesorabile. La modernità, la storia e il mito che si uniscono per creare un’opera leggendaria. Raindrops Keep Fallin’ on My Head nella colonna sonora, Paul Newman, Robert Redford e Katharine Ross in stato di grazia. Qui dentro ci sono alcune delle sparatorie più belle di sempre.

Free Solo

Consigliato a chi non soffre di vertigini.

Il documentario più adrenalinico, spaventoso, mozzafiato di sempre. Free Solo racconta proprio quello che dice il titolo: l’arrampicata in solitaria, senza corde di sicurezza, di Alex Honnold sulla parete di El Capitan nel parco nazionale di Yosemite. Ci sono immagini incredibili, e la regia fa sudare le mani dall’ansia, crea la tensione come un thriller e non la rilascia fino alla fine. Un’esperienza unica e, fortunatamente, al sicuro sul divano.

Il braccio violento della legge

Consigliato a chi è pronto ad inseguimenti d’auto ad alta velocità.

William Friedkin dirige l’inseguimento perfetto. Il più importante passo in avanti nel genere, con angoli di ripresa al limite della sopravvivenza. Sì, perché per girarla quasi investirono dei passanti ignari che transitavano sul set aperto. Fortunatamente, come abbiamo raccontato qui, non è morto nessuno. Quello che vedrete se cliccherete play è uno dei film fondamentali e più estremi nel riprendere il movimento a quattro ruote. Oltre a questo è anche un gran bel poliziesco anni ’70.

Grosso Guaio a Chinatown

Consigliato a chi cerca un cult movie.

John Carpenter e Kurt Russel prendono il wuxia e lo portano negli stati uniti contaminandolo con il fantasy magico e la commedia. I piani di un camionista e del suo amico cinese vengono interrotti da un imprevisto rapimento che li porta a scoprire una Chinatown segreta fatta di creature demoniache e stregoni. Un flop al botteghino diventato presto però un film di culto.

Star Wars: una nuova speranza

Consigliato a chi vuole iniziare la saga di Star Wars.

Ognuno ha la propria idea su dove iniziare a guardare Star Wars. Per le nuove generazioni la soluzione per dare un ordine alla grande quantità di contenuti potrebbe comunque essere quella da cui siamo partiti tutti. Star Wars episodio IV: una nuova speranza non è il miglior Guerre Stellari (se vuoi sapere qual è leggi la nostra classifica), ma è il punto di ingresso principale per appassionarsi alla saga.

The Avengers

Consigliato a chi vuole entrare nel grande universo Marvel.

Non avete mai visto un film Marvel? Allora potete iniziare da The Avengers. Il divertentissimo film diretto da Joss Whedon ha dimostrato tutto quello che poteva essere l’MCU. Il primo crossover della casa delle idee vede il gruppo di supereroi unirsi contro una minaccia proveniente dallo spazio. Divertentissimo, emozionante, il film avuto un successo strepitoso permettendo l’esplosione dei personaggi Marvel nella cultura popolare. Senza di lui non ci sarebbero stati i bellissimi ed epici Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Hamilton

Consigliato a chi cerca il grande teatro stando a casa.

l musical che piace anche a chi non ama il genere. Una produzione maestosa capitanata da Lin-Manuel Miranda, uno spettacolo vincitore del Premio Pulitzer per la drammaturgia e dedicato alla vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. La registrazione del musical è stata nel 2020 il film più trasmesso in streaming.

Alien

Consigliato a chi si vuole cimentare con la fantascienza horror.

Nello spazio nessuno può sentirti urlare, ma a casa tua sì. Per questo è meglio guardare Alien di Ridley Scott quando nessuno dorme e magari con la luce accesa. Guardandolo vi troverete di fronte a un “due in uno”: un classico dell’orrore e della fantascienza. Imperdibile poi, dopo la visione, anche il sequel diretto da James Cameron: Aliens.

Toy Story

Consigliato a chi ancora si emoziona come un bambino.

Toy Story non è lontanamente il film più bello della Pixar, ma è il più importante. John Lasseter e compagnia iniziarono nel 1995 una rivoluzione copernicana per l’animazione. Dimostrarono che è possibile fare un gran film in computer grafica e tutte le potenzialità di questa nuova tecnica. Sia per conoscere la storia del cinema, che per un divertimento indimenticabile, questo film va visto e rivisto in compagnia di tutta la famiglia. I segni del tempo si notano, ma aggiungono solo sapore come ad un vino ben invecchiato.

Il re leone

Consigliato a chi ha un cuore selvaggio.

Tra i migliori film da vedere su Disney+ non può mancare Il re leone. Noi consigliamo la versione animata in 2D, anche se la trasposizione in computer grafica è pazzesca soprattutto da un punto di vista tecnico. C’è solo un’immagine reale nel film, riuscirete a scovarla? Il film del 1994 emozionò una generazione anche grazie alla colonna sonora di Elton John e Hans Zimmer. A proposito: vuoi sapere quali sono le sue 10 colonne sonore più belle? Leggi qui!

Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Consigliato a chi cerca una pietra miliare dell’animazione.

Robert Zemeckis arriva nel 1988 con Chi ha incastrato Roger Rabbit? smuovendo le acque dell’animazione classica che era ormai morente, in attesa della rivoluzione digitale che sarebbe arrivata poco meno di un decennio dopo. Straordinaria la sua doppia natura: il live action si unisce al disegno come una storia godibile dai più piccoli, si mischia con toni e generi (il noir) per adulti. Una pietra miliare anche per l’uso degli effetti speciali.

Cip & Ciop agenti speciali

Consigliato agli adulti che vogliono tornare bambini.

Il “Roger Rabbit” dei nostri tempi. Cip & Ciop agenti speciali è un film per bambini che piacerà moltissimo agli adulti grazie al suo fiume di citazioni e comparse. Cip e Ciop, i due scoiattoli animati che abbiamo sempre conosciuto, sono in realtà attori che producono gli episodi della loro serie in un mondo in cui personaggi animati e persone in carne ed ossa convivono. Si metteranno ad indagare su un losco traffico di personaggi animati costretti a produrre copie pirata dei loro prodotti originali. Uno dei migliori prodotti originali di Disney+.

Fantastic Mr. Fox

Consigliato a chi cerca colori, simmetria e Roald Dahl.

Uno dei migliori film di Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox usa l’animazione passo uno con la plastilina per adattare il libro di Roald Dahl. Il risultato è un film sia per adulti che per bambini. Spassosissimo, ma arrivando verso il finale vi troverete con una sensazione di benessere che ve lo farà amare. Potentissima la scena dell’incontro con il lupo nero. Un momento poetico e commovente, pieno di significati e di letture che rendono quest’opera un luogo sicuro a cui ritornare quando si vuole.

Fight Club

Consigliato a chi non parla del Fight Club.

Un classico della storia del cinema. Fight Club unisce una storia appassionante di risse clandestine e menti a pezzi, con la forma e la materia di cui è fatto il film. Easter egg, inserzioni di un fotogramma solo, bruciature di sigaretta, sporcano la regia pulita di David Fincher e simboleggiano la forte crisi che sta subendo il protagonista. Se riuscite a schiacciare play senza avere ricevuto spoiler (davvero qualcuno oggi può non sapere come finisce?) vi troverete di fronte a uno dei migliori film da vedere su Disney+.

Il cigno nero

Consigliato a chi vuole un film sulla danza, sull’orrore e psicologicamente intricato.

Vi è piaciuto Fight Club? Potrebbe piacervi anche Il cigno nero. Darren Aronofsky dirige Natalie Portman e Mila Kunis in questo thriller psicologico a tinte horror (si guarda a Suspiria). Una riflessione sull’identità e sul doppio che brilla però particolarmente sotto l’aspetto della messa in scena. La regia trova soluzioni visive, tra cui piani sequenza e giochi di luci e ombre, che hanno fatto scuola.

Unbreakable – Il predestinato

Consigliato a chi cerca uno dei migliori cinecomic di sempre.

M. Night Shyamalan realizzò nel 2000 uno di migliori cinecomic di sempre. Anche se non è tratto da nessun fumetto è però una riflessione in grande anticipo sui tempi di tutta l’ossessione contemporanea sul genere. Primo capitolo di una trilogia, continuata con Split e Glass, Unbreakable contribuì a capire come adattare l’immaginario dei supereroi in maniera realistica e per adulti.

Predator

Consigliato a chi ha voglia di un film di sopravvivenza estremo

John McTiernan fa con Predator un film di guerra e di sopravvivenza. Un plotone militare si addentra nella giungla dell’America Centrale per salvare un ministro che volava su un elicottero poi misteriosamente abbattuto. Si ritroveranno a fronteggiare una forza sconosciuta e aliena. Predator è irresistibile: coniuga muscoli, tattiche militari, tensione e pura azione. Si sente costantemente la presenza di un pericolo imminente. La saga che seguirà vedrà anche dei dimenticabili crossover con Alien.

