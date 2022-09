Quando si sottoscrive l’abbonamento con una nuova piattaforma streaming si ha quella piacevole sensazione di infinito che dà un nuovo catalogo a cui attingere. Si ritrovano vecchi classici, pellicole molto amate in passato e non più ritrovate, o nuovi film di cui tutti parlano. Per ogni utente di ogni piattaforma l’algoritmo promette percorsi nuovi di visione. Questo accade anche con Paramount Plus, il servizio streaming che promette “una montagna di contenuti”. Allora cosa c’è di meglio per iniziare a goderselo che avere sotto mano un’agile classifica dei migliori film da vedere su Paramount+?

Abbiamo selezionato per voi alcuni titoli che rappresentano al meglio la varietà dell’offerta, tra classici intramontabili, action al cardiopalma, nuove produzioni e cult sorprendenti.

E quando si parla di film da vedere non si può non partire con…

Il Padrino

Consigliato a chi vuole crescere e cambiare con i personaggi

L’epica famigliare e criminale di Francis Ford Coppola è una di quelle trilogie di cui non si contano le visioni. Si iniziano ogni volta, promettendosi di guardare solo pochi minuti, e dopo qualche giorno ci si ritrova nuovamente ad assistere all’epilogo della famiglia Corleone. Un classico della storia del cinema che farà venire voglia di vedere altro. Un consiglio per continuare? ecco che su Paramount Plus si può trovare anche l’intramontabile La Conversazione. Sempre di Coppola, ovviamente. E The Offer, la serie dedicata al dietro le quinte del film.

Top Gun

Consigliato a chi vuole un confronto tra ieri e oggi

Top Gun: Maverick è sicuramente uno dei film da vedere assolutamente nell’anno 2022. Per capire se il seguito abbia eguagliato (o addirittura superato) il primo film, diretto da Tony Scott nel 1986, basta andare su Paramount Plus. Top Gun è una di quelle opere cult di cui non ci si stanca mai, anche solo per verificare o smentire la celebre teoria di Quentin Tarantino.

L’aereo più pazzo del mondo

Consigliato a chi cerca pazze risate molto intelligenti

Non solo azione nel catalogo Paramount Plus. L’aereo più pazzo del mondo è una delle commedie più riuscite di sempre, e uno dei film da vedere assolutamente prima di morire,

Transformers

Consigliato a chi si emoziona con il ferro e le botte

Quella di Transformers è una delle saghe ammiraglie della Paramount. In pochi ammettono di godersela da pazzi, ma negli anni moltissimi l’hanno vista garantendo un incredibile successo commerciale. Il punto però è che il primo Transformers non è per nulla male come film. Il connubio perfetto tra azione per famiglie, fantasy e meraviglia degli effetti speciali all’avanguardia. Puro divertimento, mai eguagliato dai seguiti.

A.I. Intelligenza Artificiale

Consigliato a chi vuole vedere il miglior Pinocchio moderno

Il film di Kubrick fatto da Spielberg. E già questo basterebbe per convincere a cliccare play. A.I Intelligenza Artificiale è anche un film drammaticamente sottovalutato, un viaggio alla ricerca della propria identità da parte di un ragazzo robot. Che mondo che crea Spielberg, e che passione in questa storia!

Bella in rosa

Consigliato a chi vorrebbe non invecchiare mai

Un film che ancora oggi fa ridere, battere il cuore, e invoglia a ritrovare i propri amici per far festa e stare insieme. Bella in rosa è la base dei film di formazione, con una straordinaria Molly Ringwald e la regia di Howard Deutch che sa calibrare i dialoghi e il ritmo alla perfezione.

Il Petroliere

Consigliato a chi cerca la grandiosità cinematografica

Se non il miglior film di Paul Thomas Anderson si può dire senza troppa paura di essere smentiti che il Petroliere è la sua opera visivamente più spettacolare. Storia di uomini, di avidità e deserto, di rabbia e sporcizia che sembra un film d’altri tempi. In realtà è semplicemente un’opera potente, che è girata così bene da diventare immediatamente un manuale di regia.

Il Grinta

Consigliato a chi sa legare il prima con il dopo

Tra i film da vedere su Paramount Plus c’è sicuramente Il Grinta. Quale? Entrambi! Sia la versione del 1969 con John Wayne che quella del 2010 con Jeff Bridges sono due grandissimi film. Se messi uno vicino all’altro lo sono ancora di più. Nelle similitudini e nelle differenze c’è tanto dei cambiamenti culturali e del modo di raccontare la frontiera. Quando due opere così riescono a parlarsi anche a distanza di anni, non si può che restarne ammirati.

Pulp Fiction

Consigliato a chi vuole l’origin story del cinema contemporaneo

Per noi Pulp Fiction è uno dei film da vedere assolutamente. Uno dei migliori di sempre! Eppure vale la pena guardarlo non solo per la sua bellezza, ma anche per capire come il cinema contemporaneo sia arrivato alla forma che ha oggi. Perché Quentin Tarantino con la sua opera maestra ha creato un prima e un dopo.

Punto di non ritorno

Consigliato a chi vuole un film che non si dimenticherà mai

Punto di non ritorno ha causato molti traumi. L’ha fatto agli amanti della fantascienza, che si sono trovati davanti un film profondamente raggelante, e a quelli dell’horror, che si sono goduti una versione infernale di Solaris. Paul W S Anderson propose allo studio un cut ancora più violento. Fu rifiutato perché rimasero spaventati da quanto era estremo. La versione che abbiamo noi è ad oggi vedibile, eppure le sue implicazioni e la sua storia sono una visione da cui veramente non si può tornare indietro.

School of Rock

Consigliato a chi avrebbe voluto andare a scuola con Jack Black

Il chitarrista Dewey Finn (Jack Black) viene cacciato dalla band e si improvvisa supplente in una scuola per figli di famiglie ricche e d’élite. Richard Linklater firma una commedia perfetta, capendo che il cuore del film è il suo protagonista. Piacerà a tutti: ai piccoli per la comicità, agli adulti per come la musica diventa uno strumento di liberazione dalle costrizioni dell’alta società. Il rock fa uscire chi siamo veramente

Star Trek: Beyond

Consigliato a chi guarda le frontiere dello spazio

Tra i film da vedere su Paramount Plus spicca ovviamente il ricco catalogo dedicato a Star Trek. In questo caso vogliamo consigliarvi Star Trek: Beyond. Non è nemmeno il migliore della saga, sicuramente è il più sottovalutato. Coloratissimo e pieno d’azione è una piacevolissima chiusura della trilogia.

Fuga da Alcatraz

Consigliato a chi ha voglia di evasione

Il prison movie per eccellenza. Fuga da Alcatraz è un’esperienza di distorsione temporale: lo si inizia e in un battibaleno finisce. Pura magia del cinema? Certamente! La tensione è perfettamente bilanciata e, nonostante il film sia stato ripreso e parodiato mille volte, la regia di Don Siegel fa sembrare tutto visto per la prima volta.

