I film più attesi del 2023 in uscita al cinema

Il 2022 è stato un anno di transizione per quel che riguarda il mercato dei film al cinema e, da questo punto di vista, speriamo che il 2023 possa essere più stabile, capace di proporre un numero di pellicole in grado di popolare e “rimpolpare” gli schermi delle sale cinematografiche con maggiore costanza.

Al cinema pop dedicheremo due articoli ben distinti: uno è interamente dedicato ai cinecomic in arrivo nel 2023, l’altro, quello che state leggendo in questo momento, a quelli che, senza ombra di dubbio, sono i film “pop” più attesi del 2023. Attenzione: non abbiamo inserito film come Napoleon di Ridley Scott o Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese (e tanti altri) perché, nonostante siano previsti per il 2023, non hanno ancora una data o un periodo d’uscita ufficiale (e non abbiamo neanche la garanzia che possano arrivare nelle sale italiane: in teoria quello di Scorsese è stato opzionato dalla 01, quello di Scott non si sa).

Scopriamoli insieme, in rigoroso ordine di uscita in sala.

M3GAN – 4 gennaio

È l’horror che segna l’inizio della nuova collaborazione produttiva fra la Atomic Monster di James Wan e la Blumhouse di Jason Blum.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.

Il film è interpretato anche da Ronny Chieng (Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli), Brian Jordan Alvarez (Will & Grace), Jen Van Epps (Cowboy Bebop), Lori Dungey (Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell’Anello, edizione estesa) e Stephane Garneau-Monten (Straight Forward).

Diretto da Gerard Johnston, M3GAN arriverà al cinema in Italia il 4 gennaio 2023.

Bussano alla porta – 2 febbraio

Il nuovo film di M. Night Shyamalan.

Mentre si trovano in vacanza in una remota baita, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Con una possibilità di accesso al mondo esterno molto limitata, la famiglia si ritroverà a dover decidere a cosa credere prima che tutto vada perduto.

Prodotto dal visionario regista M. Night Shyamalan, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

Universal Pictures presenta una produzione Blinding Edge Pictures, in associazione con FilmNation Features e Wishmore Entertainment, un film di M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan e Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay. Il film è diretto da M. Night Shyamalan e prodotto da M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) e Ashwin Rajan (Servant, Glass). I produttori esecutivi sono Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos e Ashley Fox.

Creed III – 2 marzo

È il terzo film della saga spin-off di Rocky interpretata da Michael B. Jordan nei panni di Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed. La pellicola segna l’esordio alla regia dell’attore.

Scream 6 – 9 marzo

Ghostface tornerà a terrorizzare New York City in Scream 6 che arriverà nei cinema italiani il 9 marzo distribuito da Eagle Pictures.

Nel cast di Scream 6 troveremo Jenna Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox, Samara Weaving, Tony Revolori, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, oltre a Hayden Panettiere (nuovamente nei panni di Kirby).

La pellicola è nuovamente scritta da nuovamente da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro alla macchina da presa del quinto episodio, sono tornati alla regia.

John Wick 4 – 23 marzo

John Wick (Keanu Reeves) trova una via per sconfiggere la Grand Tavola. Ma prima di guadagnare la libertà, Wick deve affrontare un nuovo nemico che ha potenti alleanze in tutto il mondo e ha mezzi tali da tramutare vecchi amici in nuovi nemici.

A scrivere il film, che è stato girato a Berlino, vi sono Michael Finch e Shay Hatten. Alla regia Chad Stahelski.

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri – 31 marzo

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri realizzano il colpo del secolo recuperando una reliquia perduta.

Ma le cose si mettono male quando il gruppo si imbatte nelle persone sbagliate.

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri porta sul grande schermo lo straordinario mondo e lo spirito del leggendario gioco di ruolo in un’avventura divertente e ricca di azione.

Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, la pellicola di John Francis Daley e Jonathan Goldstein interpretata da Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Sophia Lillis e Hugh Grant basata sull’omonimo gioco di ruolo, sarà nei cinema a marzo del 2023.

Super Mario Bros.: il film – 6 aprile

Super Mario Bros.: il film è l’atteso adattamento animato per il grande schermo dalla Illumination della saga videoludica Nintendo in uscita il 6 aprile 2023.

Diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic (produttori di Teen Titans Go! – Il Film ), da una sceneggiatura di Matthew Fogel (The LEGO Movie 2: Una Nuova Avventura, Minions 2 – Come Gru Diventa Cattivissimo), il film vede Chris Pratt doppiare Mario nella versione originale, Charlie Day doppiare Luigi, Jack Black doppiare Bowser; Keegan-Michael Key doppiare Toad, Seth Rogen e Fred Armisen doppiare Donkey e Cranky Kong. A Kevin Michael Richardson spetta il ruolo di Kamek e a Sebastian Maniscalco quello di Spike. Il film è prodotto dal fondatore e CEO di Illumination Chris Meledandri e da Shigeru Miyamoto per Nintendo. Il film è co-finanziato da Universal Pictures e Nintendo e distribuito in tutto il mondo da Universal Pictures.

Evil Dead Rise – 20 aprile

Concepito inizialmente come esclusiva streaming per HBO Max, questo nuovo capitolo di Evil dead, che in Italia s’intitolerà La casa – il risveglio, arriverà invece al cinema grazie a Warner.

La pellicola, ambientata nello stesso universo dei vecchi film di La casa, è diretta da Lee Cronin che ha già realizzato The Hole in The Ground ed è prodotta da Sam Raimi.

Fast X – 18 maggio

Il decimo capitolo della saga di Dominic Toretto and co. Non si sa ancora molto di questo nuovo film che arriva nelle sale a ben 22 anni di distanza dal primo. Trovate tutti gli articoli che abbiamo pubblicato finora in materia nella scheda di Fast & Furious 10.

La Sirenetta – 23 maggio

La Sirenetta, il film live action Disney diretto da Rob Marshall in arrivo a maggio 2023. È, ovviamente, basato sull’omonimo classico animato del 1989.

Halle Bailey interpreta la protagonista di La Sirenetta assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreterà Ursula. Javier Bardem, invece, interpreta re Tritone.

Transformers: Il Risveglio – 9 giugno

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.

Nel cast troviamo Anthony Ramos, Dominiquie Fishback, Luna Lauren Valez, Peter Cullen e Ron Perlman (questi ultimi doppieranno Optimus Prime e Optimus Primal).

Indiana Jones e la Ruota del Destino – 30 giugno

La trama del quinto Indiana Jones che, per la prima volta, non è diretto da Steven Spielberg bensì da James Mangold (Logan – The Wolverine, Walk the line) è ancora avvolta nel mistero.

Nel cast d’Indiana Jones 5 troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – 14 luglio

Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno è il nuovo film della popolare saga che vede Tom Cruise come protagonista assoluto.

Nel cast di Mission: Impossible 7 troviamo: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis, Frederick Schmidt.

Barbie – 20 luglio

Barbie è il film con Margot Robbie e Ryan Gosling che porterà sul grande schermo il mondo coloratissimo e pop della famosa bambola Mattel.

Oppenheimer – 20 luglio

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Gran Turismo – Agosto

Diretto da Neill Blomkamp, Gran Turismo è la pellicola prodotta dalla Sony basata sul popolare brand videoludico di Polyphony Digital.

Il film racconterà la storia di Jann Mardenborough pilota professionista inglese che, nel 2011 ad appena 20 anni, si è classificato terzo – su 90.000 partecipanti – alla gara annuale della GT Academy che, dal 2008 al 2016, Sony Interactive Entertainment e Nissan organizzavano annualmente fornendo ai partecipanti di tutto il mondo la possibilità di passare dalla guida virtuale del ben noto Real Driving Simulator a quella autentica delle vere Gran Turismo. Nel lungometraggio di Neill Blomkamp sarà Archie Madekwe (Midsommar, la serie TV Apple See) a vestire i panni di Jann Mardenborough.

L’esorcista – 3 novembre

Non si sa ancora nulla di questa nuova pellicola che, realizzata dallo stesso team creativo e produttivo dei nuovi Halloween, sarà un sequel diretto del film originale L’esorcista di William Friedkin uscito nel 1973 al cinema

Dune – Parte II 3 novembre

La seconda parte del kolossal fantascientifico di denis Villeneuve tratto dal primo libro della saga omonima di Frank Herbert.

Il prequel di Hunger Games – 17 novembre (data US)

Il prequel di Hunger Games sarà ambientato decenni prima della nascita di Katniss Everdeen, perciò approfondirà la mitologia di Panem su cui erano fondati i film con Jennifer Lawrence. La pellicola ci mostrerà Snow e i suoi contemporanei che fanno ancora i conti con le conseguenze dei “giorni bui”, le guerre che condussero agli Hunger Games.

Aquaman e il Regno perduto – 25 dicembre

Il secondo appuntamento con le avventure di Arthur Curry AKA Aquaman. Il cinecomic vede nuovamente James Wan alla regia e Jason Momoa nei panni del protagonista.

