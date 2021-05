Oltre a essere stata una delle serie-simbolo della prima fase della pandemia, quando ancora non sapevamo bene cosa fare con tutto quel tempo libero a disposizione, The Last Dance ha cambiato in qualche modo il mondo dei documentari sportivi, per come riusciva a unire una narrazione drammatica e strutturata come un film all’esplorazione non solo di uno sportivo ma anche di un essere umano complesso e sfaccettato. Gascoigne di Jane Preston, uscito nel 2015 e disponibile attualmente su Prime Video, non ha le ambizioni della serie su Michael Jordan, ed è con ogni probabilità un tipo di documentario che vedremo sempre di meno con il passare degli anni. Ma ha il merito di raccontare la storia di uno dei più grandi calciatori inglesi di sempre da un punto di vista originale e che porta il racconto in direzioni inaspettate: quello dello stesso Paul Gascoigne.