Sono passati un po’ giorni dall’uscita in Italia di Guardiani della Galassia Vol. 3, ma è evidente come il pubblico si sia catapultato in sala per vedere la chiusura della trilogia di James Gunn. Una trilogia che ora possiamo affermare essere riuscita dal primo all’ultimo capitolo, compreso anche quell’Holiday Special tanto necessario per capire alcuni sviluppi dei personaggi. Gunn ha preso la sua sgangherata famiglia di supereroi e li ha analizzati uno alla volta, dando pari valore a tutti i membri del team. Questo è ancora più evidente proprio con questo terzo film, che risulta perfettamente bilanciato sotto ogni aspetto.

Dopo aver esplorato il passato della maggior parte dei Guardiani della Galassia, il regista statunitense ha finalmente puntato i riflettori sul suo personaggio preferito: Rocket Raccoon. In questa nuova pellicola, infatti, il procione è al centro di tutta la narrazione e ne scopriamo persino l’infanzia con le relative amicizie. In questo articolo esploreremo le origini a fumetti di questi suoi amici, ma per farlo dovremo citare le loro trasposizioni cinematografiche viste in Volume 3. Se siete sensibili anche agli spoiler più leggeri, vi invitiamo quindi a salvare l’articolo e a tornare in un secondo momento. Se piccole rivelazioni non vi spaventano, invece, non possiamo far altro che augurarvi buona lettura!

Le origini a fumetti degli amici di Rocket LYLLA

WAL RUS

FLOOR

LYLLA

Comparsa per la prima volta nel numero 271 dell’Incredibile Hulk (1982) in una storia scritta da Bill Mantlo e disegnata da Sam Buscema, Lylla è una lontra senziente, ereditiera del più grande impero di giocattoli di Mezzomondo. La sua lotta contro la talpa Judson Jakes per il possesso dell’azienda di famiglia condusse gli animali a scontrarsi nella celebre “guerra dei giocattoli”, nella quale Rocket decise di schierarsi con Lylla. Questa vicinanza fece nascere l’amore tra i due combattenti, che si dimostrarono essere anime gemelle.

Nel film di Gunn, invece, Lylla è una compagna di cella di Rocket che viene utilizzata come cavia da esperimenti dall’Alto Evoluzionario. Non c’è alcuna intenzione da parte del regista di evidenziare una storia d’amore tra i due personaggi, bensì di valorizzare una grande amicizia. In ogni caso, anche la Lylla del MCU risulta essere un personaggio fondamentale per l’evoluzione emotiva di Rocket. Il carismatico procione, infatti, deve la propria personalità (e la propria vita) proprio alla lontra e agli altri suoi amici conosciuti in cella. Una storia tanto umana, quanto drammatica.

WAL RUS

Comparso sempre nel succitato numero 271 di Hulk, Way Rus è un tricheco ingegnere che si è spesso trovato ad aiutare Rocket nelle sue avventure. Per un periodo si è anche unito alla squadra composta dal procione e da Groot, come nel caso della missione di salvataggio della principessa Lynx, rapita dal malvagio Lord Dyvyne. I suoi denti metallici sono vere e proprie armi intercambiabili, che gli permettono di sparare laser o di mordere con grande efficacia.

James Gunn ha preso questo personaggio e, modificandolo per le proprie esigenze narrative, ha dato vita a Teefs, il tricheco in sedia a rotelle che Rocket incontra nelle celle dell’Alto Evoluzionario. È un personaggio goffo e non particolarmente intelligente, ma dal cuore grande. È l’anima del gruppo di cavie degli esperimenti del folle villain interpretato magistralmente da Chukwudi Iwuji.

FLOOR

Il terzo amico d’infanzia di Rocket che incontriamo nel film è Floor, un dolce coniglietto agganciato a degli arti meccanici da ragno e con una mostruosa museruola sul volto. Si tratta in tutto e per tutto di un personaggio inedito, creato da Gunn esclusivamente per questa terza avventura dei Guardiani della Galassia. Un personaggio gentile e grottesco al tempo stesso, perfetto per la nuova pellicola dei Marvel Studios. Nei fumetti esiste però un altro coniglio, chiamato Blackjack O’Hare, ma si tratta di un personaggio del tutto diverso. Un pirata spaziale armato di fucile che spesso si è trovato a combattere con Rocket e solo in alcuni casi si è visto costretto ad allearsi col suo rivale. In ogni caso, dubitiamo sia la base di partenza dalla quale è tratto Floor.

