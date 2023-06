Uscito da poche settimane, il primo trailer di Hunger games: La ballata dell’usignolo e del serpente ha già acceso l’entusiasmo dei fan della saga originale e del romanzo.

Nel 2020 Suzanne Collins è tornata in libreria con un romanzo autoconclusivo ambientato sessantacinque anni prima degli eventi che hanno visto coinvolta Katniss. Il protagonista di questa nuova storia è invece Coriolanus Snow, ancora lontano dall’essere lo spietato tiranno di Panem che conosciamo.

In attesa che sia novembre e che il film esca al cinema vediamo come sono i personaggi descritti dalla Collins e cosa possiamo quindi aspettarci.

CORIOLANUS SNOW

Interpretato da Tom Blyth, Snow nel romanzo prequel è un ragazzo di diciotto anni, pallido e biondo. Ultimo erede di una delle casate più potenti di Capitol City, Snow nasconde a tutti che in realtà la sua famiglia sta facendo la fame. L’unica cosa che gli è rimasta è il titolo, zero denaro.

Coriolanus è però molto astuto, intelligente e ambizioso. Sogna di diventare un uomo potente e ricco. Mantenere il buon nome della casata e il prestigio personale è una priorità.

Nominato mentore di uno dei tributi meno favoriti alla decima edizione degli Hunger Games, Coriolanus deve a tutti i costi dimostrare il suo valore per non perdere la faccia e la casa di famiglia.

LUCY GRAY BAIRD

Tributo femminile del distretto dodici, Lucy Gray fa colpo sul pubblico di Capitol City il giorno della mietitura quando canta e si inchina davanti alle telecamere, svolazzando nel suo vestito color arcobaleno. La ragazza non è però una vera abitante del distretto dodici. Fa parte infatti di una popolazione nomade, i Covey, che si mantiene intrattenendo le persone con la musica. Lucy Gray è sveglia. Non pensa di avere le caratteristiche giuste per vincere gli Hunger Games, ma è determinata a provarci fino alla fine. E il sodalizio che stringe con il suo mentore, Snow, è forte e saldo e forse nasconde qualcosa di più.

Nel film è interpretata da Rachel Ziegler.

SEJANUS PLINTH

Sejanus (nel film Josh Andrés Rivera) non è come tutti gli altri ragazzi di Capitol City. Infatti Sejanus non è nato nella capitale. La sua famiglia viene dal Distretto due e quando il padre si è arricchito sono stati trasferiti a Capitol City. Benché Sejanus abbia tutte le carte in regola per diventare sbruffone e arrogante come gli altri ragazzi della capitale, lui non è così. Profondamente buono e altruista, è convinto che gli Hunger Games siano il male, una barbarie. Questi suoi ideali rischiano però di metterlo nei guai in più occasioni, trascinando con sé anche colui che considera il suo miglior amico: Coriolanus Snow.

VOLUMNIA GAUL

Viola Davis presta il volto e il corpo a uno dei personaggi più crudeli e spregevoli del romanzo: la capo stratega Volumnia Gaul. È difficile interpretare i desideri della donna che sembra nutrire una particolare fascinazione per gli ibridi e gli esperimenti scientifici. Al contrario, è completamente incapace di empatia e lo stesso Snow fatica a inquadrarla. Cosa vuole la dottoressa Gaul? Qual è lo scopo delle sue azioni?

DECANO HIGHBOTTOM

Infine troviamo il Decano Highbottom, interpretato da Peter Dinklage. Perennemente ubriaco, il Decano parla poco e ancora meno apprezza la compagnia delle altre persone. Quella di Snow in particolare. Benché il ragazzo non sappia spiegarsi le ragioni di tale astio, Highbottom non lo tollera e sembra sempre in cerca di una scusa per punirlo. Eppure ogni cosa ha una sua spiegazione…

Vi ricordiamo che Hunger games: La ballata dell’usignolo e del serpente arriverà nei cinema italiani il 16 novembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Classifiche consigliate