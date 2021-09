Il grande tabellone dei 17 migliori e peggiori film della Mostra del cinema di Venezia 78

Il bilancio generale del festival è stato di profonda mutazione, molto più di quanto il verdetto finale possa aver detto, ed è un bilancio che va oltre i singoli film per cercare di capire cosa stia cambiando a partire dai film prodotti, dalla selezione delle giurie e da quali tipi di politiche una nuova generazione di cineasti e cineaste sta raccontando.

Al termine di un’edizione pazzesca della Mostra del cinema di Venezia, probabilmente la più densa di star e film attesi degli ultimi anni, vi proponiamo un specchio che incrocia le preferenze, gli amori, gli odi e le indifferenze dei nostri critici Bianca Ferrari e Gabriele Niola, per tirare le somme sinteticamente dei promossi e bocciati in nessun ordine particolare. Tutti quelli che non vedete sono zona grigia o sono piaciuti all’uno e non all’altro.

I MIGLIORI

I PEGGIORI

