Incassi 2022: le classifiche dei mercati più importanti al mondo mostrano il cinema in lenta ripresa

È stato un 2022 in ripresa al box-office globale, anche se per molti versi è stato ancora un anno di passaggio, il primo senza dei veri e propri lockdown (anche se nella prima parte dell’anno vi erano ancora limitazioni), ma ancora vittima di problemi produttivi e distributivi legati alla pandemia. Gli incassi sono cresciuti, anche se non sono tornati ai livelli pre-pandemici.

La sfida si sposta quindi sul 2023: sarà questo l’anno della (possibile) svolta: il pubblico è tornato progressivamente a svolgere le attività ricreative senza timore, e ora si tratta di tornare ad avere un calendario di nuove uscite costantemente accattivante, ricco di pellicole in grado di competere con le altre forme d’intrattenimento (incluso, ovviamente, lo streaming).

Gli incassi globali

Guardiamo prima ai numeri globali per spostarci poi alle classifiche dei paesi più interessanti. In tutto il mondo sono stati sfiorati i 26 miliardi di dollari complessivi, di cui 18.4 miliardi incassati fuori dagli Stati Uniti. Si tratta di un incremento del 27% rispetto al 2021, ma ancora il 35% in meno rispetto al triennio 2017-2019: parliamo di circa 14 miliardi di dollari in meno. In quest’equazione va tenuto presente che la Cina, prima della pandemia, competeva con gli Stati Uniti per diventare il primo mercato cinematografico globale, e ora invece si trova molto indietro, come conseguenza della politica di zero contagi che ha visto la chiusura di molti cinema per buona parte del 2022, a cui va aggiunto un sostanziale embargo sulle pellicole internazionali che rappresentavano una buona percentuale di incassi prima della pandemia. Cionostante, due film cinesi rientrano comunque nella top-ten globale del 2022 (rispetto ai tre del 2021). C’è poi la componente totalmente imprevista della guerra in Ucraina, con l’embargo totale cui è stata sottoposta la Russia.

Secondo l’analisi condivisa da Gower Street Analytics, l’area EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) ha raccolto 7.1 miliardi di dollari (+52% rispetto al 2021, -31% rispetto al triennio prepandemico). L’area Asia/Pacifico (esclusa la Cina) ha raccolto 5.2 miliardi di dollari (+49%/-26%). L’area Latino Americana ha raccolto 1.8 miliardi di dollari (+87%/-30%).

Tra tutti i paesi, il Giappone è quasi tornato ai livelli prepandemici, con 1.52 miliardi di dollari e un calo di solo il 9.4% rispetto al triennio 2017-2019, affiancando un successo globale come Top Gun: Maverick al trionfo di One Piece Film: Red, che ha raccolto 140 milioni di dollari. Le cose sarebbero potute andare anche meglio se Avatar: la via dell’acqua avesse avuto una performance migliore: il Giappone è inspiegabilmente l’unico paese in cui la pellicola di James Cameron ha deluso le aspettative.

Per contro, la Russia è il paese che ha visto il calo più drastico, principalmente per via dell’embargo: nel 2022 sono stati raccolti solo 310 milioni di dollari, con un calo del 43% rispetto al 2021 e di quasi il 60% rispetto ai livelli pre-pandemici. L’unico successo internazionale è stato Uncharted, uscito prima dell’embargo.

Oltre agli Stati Uniti, i paesi con i maggiori incassi sono stati Cina (4.35 miliardi di dollari), il Giappone (1.52 miliardi di dollari), il Regno Unito (1.2 miliardi di dollari), la Francia (1.06 miliardi di dollari) e la Corea del Sud (900 milioni di dollari).

A dominare la classifica globale è stato Top Gun: Maverick, seguito da Avatar: la via dell’acqua che ha chiuso il 2022 poco sotto il film con Tom Cruise ma ora l’ha ampiamente battuto. Chiude il podio Jurassic World: il dominio, terzo e ultimo film a superare il miliardo di dollari nel mondo.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $1,708,089,379 TOP GUN: MAVERICK – $1,488,732,821 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $1,001,978,080 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $955,775,804 MINIONS 2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $939,628,210 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $827,206,321 THE BATMAN – $770,945,583 THOR: LOVE AND THUNDER – $760,928,081 WATER GATE BRIDGE – $626,571,697 (Cina) MOON MAN – $460,237,662 (Cina)

Crescono gli incassi negli Stati Uniti ma la situazione è ancora delicata

Gower Street Analytics aveva previsto un 2022 decisamente migliore al box-office americano: si puntava ai 9.2 miliardi di dollari, e invece alla fine dell’anno sono stati raggiunti a malapena i 7.4 miliardi di dollari. Quanto basta per reclamare senza alcun dubbio il titolo di mercato cinematografico più ricco al mondo, ma si inizia a temere per la stabilità di un sistema basato su grandi catene cinematografiche come AMC, Cinemark e Regal che per resistere alla pandemia si sono indebitate enormemente e già nel 2022 hanno dovuto iniziare a rendere conto agli azionisti, arrivando a dimezzare in alcuni casi la propria capitalizzazione. C’è chi ha già dichiarato bancarotta e si sta riorganizzando, e chi potrebbe doverlo fare presto.

Va poi tenuto conto il fatto che negli Stati Uniti il prezzo medio dei biglietti è cresciuto molto (parliamo del 20%) rispetto al triennio pre-pandemico. Nel 2018 vennero incassati 11.9 miliardi di dollari, che al prezzo attuale dei biglietti corrisponderebbero a 14 miliardi di dollari: significa un calo del 52% nel numero di biglietti staccati nel 2022 rispetto al 2018. Questo si riflette non tanto nella top-ten, che nel 2022 ha visto tornare a incassi molto importanti per blockbuster come Avatar: la via dell’acqua, Top Gun: Maverick, e Black Panther: Wakanda Forever, ma per tutto il resto dei film, i cosiddetti “film medi” ma anche i film per famiglie e l’animazione. Il sistema cinema funziona non grazie a pochi titoli di grande incasso, ma grazie alla “massa critica” che riempie i multisala.

Scorrendo la classifica sottostante, noterete che siamo arrivati a quello che in molti pronosticavano da anni e cioè che, per una coincidenza tra un trend inarrestabile e una carenza di prodotto nel corso del 2022, l’intera top-ten è composta da sequel, film appartenenti a franchise, cinecomic. Tra questi, Avatar: la via dell’acqua è quello che potrebbe essere considerato il film più “originale”, anche se è un sequel vero e proprio.

TOP GUN: MAVERICK – 718.7 milioni di dollari AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – 446.9 milioni di dollari (al 31 dicembre) BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 439.9 milioni di dollari (al 31 dicembre) DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – 411.3 milioni di dollari JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – 376.8 milioni di dollari MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – 369.6 milioni di dollari THE BATMAN – 369.3 milioni di dollari THOR: LOVE AND THUNDER – 343.2 milioni di dollari SONIC 2 – 190.8 milioni di dollari BLACK ADAM – 168 milioni di dollari

Non tutto va visto negativamente, ovviamente: ci sono state storie di successo che hanno visto enormi profitti anche tra i film più originali, gli horror, i drammi, il cinema indie come Elvis (151 milioni di dollari), Nope (123 milioni di dollari), Smile (105 milioni di dollari), La ragazza della palude (90 milioni di dollari), The Black Phone (90 milioni di dollari), Everything Everywhere All At Once (68 milioni di dollari), Ticket to Paradise (68 milioni di dollari). Tra queste, purtroppo, solo quest’ultima è una commedia, genere che ha visto un vero tracollo da quando è iniziata la pandemia.

Per il 2023, Gower Street Analytics si tiene più bassa stimando che verranno raccolti 8.6 miliardi di dollari, anche se probabilmente si arriverà a 9 miliardi se non ci saranno sorprese negative. Si tratterebbe comunque di un calo del 30% nelle presenze rispetto al triennio pre-pandemico. Basterà per salvare le grandi catene cinematografiche americane?

La Cina non punta più al primato mondiale

Prima della pandemia, la Cina sembrava destinata a superare gli Stati Uniti e diventare stabilmente il primo mercato cinematografico globale. Un traguardo effettivamente superato nel 2020, quando il pianeta si è fermato e invece la Cina ha continuato a distribuire film e incassare. Ma le cose sono cambiate progressivamente e nel 2022 la politiza zero contagi è diventata insostenibile. Nel frattempo il progressivo embargo nei confronti dei titoli internazionali ha tolto alla crescente industria cinematografica cinese ossigeno dato dai grandi incassi dei blockbuster americani.

Complessivamente in Cina sono stati raccolti 4.35 miliardi di dollari, in calo del 36% rispetto al 2021. Gli unici grandi kolossal hollywoodiani che sono usciti sono stati Jurassic World: il dominio e Avatar: la via dell’acqua, che sono rapidamente diventati tra i maggiori incassi dell’anno.

La classifica è guidata da The Battle at Lake Changjin II con 636 milioni di dollari, Moon Man, Too Cool to Kill, Lighting Up the Stars e Home Coming, mentre tra i maggiori successi internazionali oltre ad Avatar: la via dell’acqua e Jurassic World: il dominio troviamo Troppo Cattivi, Minions 2 e Animali Fantastici: i segreti di Silente.

Nel Regno Unito crescono gli incassi

Nel 2022 sono tornati a crescere in maniera importante gli incassi nel Regno Unito e in Irlanda (considerati un unico mercato): con 1.17 miliardi di dollari, il rimbalzo sul 2021 è del 64%, più vicino ai dati pre-pandemici che si punta a raggiungere nel 2024. Il numero di biglietti staccati si assesta intorno ai 125 milioni, in crescita rispetto agli 80 milioni del 2021.

Con 911 nuovi film usciti al cinema, è Top Gun: Maverick a guidare la classifica, seguito da Avatar: la via dell’acqua. I primi 10 titoli in classifica hanno raccolto circa il 44% degli incassi complessivi dell’anno.

“Top Gun: Maverick” (Paramount): £83.6 million “Avatar: The Way Of Water” (Disney): £51.4 million – still on release “Minions: The Rise Of Gru” (Universal): £46.9 million “Doctor Strange In The Multiverse Of Madness” (Disney): £42 million “The Batman” (Warner Bros): £40.7 million “Thor: Love And Thunder” (Disney): £37.4 million “Jurassic World: Dominion” (Universal): £35.1 million “Black Panther: Wakanda Forever” (Disney): £33.6 million – still on release “Sing 2” (Universal): £32.9 million “Elvis” (Warner Bros): £27.6 million

La Francia guida i paesi europei

Il National Cinema Center (CNC) ha pubblicato i dati del 2022, rivelando che sono stati staccati ben 152 milioni di biglietti nel corso dell’anno, in calo di quasi il 27% rispetto al triennio 2017-2019 ma in crescita di quasi il 60% rispetto al 2021 (quando i cinema rimasero chiusi per più di tre mesi). Complessivamente, nel corso dell’anno sono stati raccolti 1.06 miliardi di dollari. Le produzioni locali hanno rappresentato circa il 41% della quota mercato, anche se nessuna è rientrata in top-10. Tra i maggiori incassi francesi segnaliamo Non sposate le mie figlie 3 (17.5 milioni di dollari) e Novembre (16.8 milioni di dollari).

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – $93,723,971 TOP GUN: MAVERICK – $59,676,281 BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – $32,013,338 DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – $29,377,696 JURASSIC WORLD: IL DOMINIO – $29,342,326 MINIONS 2: COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO – $26,971,275 THOR: LOVE AND THUNDER – $24,703,847 THE BATMAN – $22,742,475 ANIMALI FANTASTICI: I SEGRETI DI SILENTE – $20,529,528 UNCHARTED – $19,145,025

La Disney guida la classifica delle major americane

Come prevedibile, è la Disney a guidare la classifica degli incassi sia nel mondo che negli Stati Uniti. Parliamo di 4.9 miliardi di dollari in incassi globali nel 2022, di cui 2 miliardi di dollari nel mercato domestico. Più di un miliardo arriva dal solo Avatar: la via dell’acqua. È il settimo anno consecutivo che la Disney guida il box-office globale, e nel 2023 non sembra che le cose cambieranno. Non è tutto rose e fiori: nel 2022 la Disney ha anche distribuito alcuni pesanti flop sul fronte dei suoi studi di animazione, ovvero Lightyear e Strange World, e il film Searchlight Pictures Amsterdam.

Ben distante, al secondo posto nella classifica globale del 2022, troviamo la Universal con 3.9 miliardi di dollari (di cui 1.6 negli Stati Uniti).

Fonti: Deadline, Boxoffice, BOM, Variety