Jackass Forever: data di uscita al cinema

Jackass Forever è il quarto capitolo del franchise di Jackass, uscito a più di vent’anni dalla prima puntata dello show originario su MTV e a più di dieci dall’ultimo film. Diretto da Jeff Tremaine, il film racconta le nuove avventure di Johnny Knoxville e compagni, vecchi e nuovi. Facciamo quindi il punto su cosa sappiamo della pellicola, in arrivo al cinema nel nostro paese tra pochi giorni.

Jackass Forever avrà un’uscita esclusivamente al cinema, in Italia, il prossimo 10 marzo. Negli Stati Uniti è uscito lo scorso 4 febbraio, aprendo in testa al box office nel weekend di uscita e raggiungendo al momento un totale di 52 milioni di dollari d’incasso (68 complessivi).

Jackass Forever: la trama e il cast

A distanza di dieci anni, Knoxville ha deciso di richiamare i suoi soci, Jeff Tremaine e Spike Jonze, per fargli sapere che era ora di rimettere insieme il team. Aveva alcune domande importanti a cui rispondere, come: cosa sarebbe successo se avessero messo uno sciame di api sui genitali di Steve-O? Potrebbero costruire un aquilone in grado di sollevare un uomo di 185 kg sopra un campo di cactus? Knoxville potrebbe domare un toro assetato di sangue di due tonnellate con un trucco di magia? (Spoiler: ai tori non piace la magia). Insieme a nuovi e più giovani membri, hanno fatto del loro meglio per rispondere a queste e altre domande. Dopo molte ferite e risate, hanno capito di aver pronto un nuovo film.

Il cast comprende volti noti come Johnny Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Dave England, Wee Man, Danger Ehren e Preston Lacy. Accanto a loro, nuovi ingressi nel team, come Rachel Wolfson, Jasper, Sean “Poopies” McInerney, Eric Manaka e Zach Holmes.

Jackass: nascita di un franchise di successo

Nel 1997, Johnny Knoxville incontra Jeff Tremaine per proporgli di testare su se stesso gli strumenti di autodifesa: spray al peperoncino, pistola stordente, dardi taser… Jeff pensa sia una grande idea e convince Knoxville a filmarlo. Il girato è così divertente e avvincente che decidono di chiamare l’amico d’infanzia di Jeff, il regista Spike Jonze, perché si unisse a loro. Unendo i filmati di Knoxville a un mucchio di altri folli realizzati dai loro amici, hanno registrato un video di presentazione. Così, grazie alla loro curiosità, al cameratismo e alla mancanza di paura, è nata l’idea dello show Jackass.

Solo MTV è stata abbastanza coraggiosa da accettarli, e, con una modesta troupe e un piccolo budget, lo show ha debuttato nel 2000. “Non pensavo che avremmo superato l’episodio pilota“, ammette Dave England. Ma quei primi episodi, per quanto sgranati e amatoriali, hanno catturato lo spirito di ciò che Jackass avrebbe significato per così tante persone. Rappresentava un’energia che era già presente negli skatepark e nei sobborghi di tutti gli Stati Uniti, portando alla ribalta gli emarginati di ogni dove.

Dopo il successo di Jackass, durato tre stagioni, il team è stata contattato per concludere l’esperienza con un lungometraggio. Prodotto da Dickhouse, diretto da Jeff Tremaine e distribuito nelle sale dalla Paramount, il film è stato realizzato con un piccolo budget di 5 milioni di dollari che gli incassi hanno ampiamente superato. Questo risultato ha cementato il franchise di Jackass, proseguito poi con un secondo capitolo nel 2006 e un terzo, Jackass 3D, nel 2010. Il suo successo non è dovuto solo alle acrobazie, ma anche al cameratismo e all’intesa che si sono creati tra i partecipanti: “Si trattava di trovare le persone giuste e farle incontrare, come ha fatto la rivista Big Brother [magazine incentrato sul mondo dello skateboard, in cui hanno scritto diversi componenti della troupe di Jackass]. Questa ha riunito tutti gli eccentrici e i fanatici del mondo dello skateboard. Ci siamo trovati tutti insieme… questo è tutto quello che c’era da fare“, racconta Pontius.

Jackass: lo sviluppo del nuovo film

Dopo il successo del terzo, sembrava inevitabile un quarto capitolo: diversi membri del team hanno cominciato a gettare giù proposte; all’inizio Knoxville non era convinto, fino a quando, a cena da Steve O, non ha dato il via libera. “Mi è semplicemente venuta voglia. Ho continuato a scrivere idee fin dall’ultimo film e ne avevo così tante che ho cominciato a diventare ansioso“, precisa Knoxville. La loro principale paura era legata alla loro età: a sciogliere le riserve è stato Pontius, che ha sottolineato come, se erano già anziani quando hanno iniziato, una decina o due di anni in più non avrebbero fatto differenza.

Il vecchio team ha deciso così di crescere reclutando nuovi componenti, ma all’inizio non è stato facile inserire qualcuno nella rodata alchimia che si era creata tra di loro. “Una parte di me pensava ‘non mi incasinerò così tanto questa volta“, ammette McGhehey. “L’altra ‘Cosa? Questo è il mio film!'”. Questo sentimento è stato condiviso da tutto il cast originale: “Non mi interessava condividere i riflettori. Ma poi, dopo neanche un minuto da quando ci siamo riuniti con i nuovi ragazzi, tutto andava già per il verso giusto“, aggiunge Steve-O.

Hanno dunque sottoposto l’idea alla Paramount, che gli ha chiesto di fare delle riprese di prova. Queste, durate due giorni, gli hanno riportati alla semplicità dei primi giorni di Jackass e tutti hanno riassaporato le stesse sensazioni di un tempo. La Paramount ha dato dunque il via libera, ma, dopo soli cinque giorni di riprese, la produzione si è dovuta interrompere a causa del diffondersi della pandemia, per poi riprendere nell’ottobre 2020 e concludersi nel dicembre successivo.

Jackass Forever: l’uscita in streaming

Al momento non sappiamo quando Jackass Forever uscirà in streaming: l’uscita è prevista al cinema in esclusiva dal 10 marzo. Vi terremo aggiornati!