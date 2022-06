LEGGI ANCHE – Jurassic World: i videogiochi da recuperare se vi è piaciuto il film

È ormai passata più di una settimana abbondante dall’uscita di Jurassic World – Il Dominio , terzo capitolo di questa nuova riproposizione del celeberrimo franchise ideato danel 1993. Noi siamo ovviamente andati a vederlo e, nonostante qualcosa sia evidentemente andato storto dal primo, ammettiamo di esserci divertiti. Non è un film perfetto, ma non ha nemmeno l’ambizione di esserlo. E diciamolo: ci sono i dinosauri e quindi bisogna andare al cinema per forza!

Dopo aver chiacchierato insieme su quali siano i principali videogiochi da recuperare nel caso vi sia piaciuto il film (trovate l’articolo qui sopra), abbiamo quindi deciso di dare spazio anche al mondo dei fumetti. Questo perché, per coloro sono cresciuti negli anni Novanta, Jurassic Park non è solo sinonimo di un grandissimo film, ma di un vero e proprio mondo da esplorare. Sono ormai diversi anni che il mercato ci sta abituando alle opere trans-mediali. Produzioni in grado di passare con naturalezza da un media all’altro, contribuendo ad arricchire il world building e a regalare nuovi prodotti agli appassionati.

Siete pronti, quindi, a scoprire quali fumetti recuperare se avete fame di dinosauri?

MOON GIRL AND DEVIL DINOSAUR

Serie targata Marvel pubblicata nel 2015, Moon Girl and Devil Dinosaur prende un personaggio ideato da Jack Kirby nel 1978 e lo trasporta nell’epoca moderna. Stiamo parlando del mostruoso tirannosauro rosso che, nel tempo, ha spesso fatto squadra con Moon-Boy e che ora si trova a combattere “il crimine” insieme a Lunella Lafayette. Lunella è una ragazzina di nove anni che è stata definita come “la persona più intelligente all’interno di tutto l’universo Marvel”.

Se amate i dinosauri intelligenti in stile Jurassic World, il personaggio creato da Brandon Montclare, Amy Reeder e Natacha Bustos vi farà passare diverse ore con il sorriso stampato sulle labbra.

TUROK

Personaggio dei fumetti creato nel 1954, Turok è senza dubbio diventato famoso in tutto il mondo per la serie videoludica datata 1997. Nonostante le storie presentino diverse iterazioni del protagonista, un elemento è sempre rimasto centrale all’interno delle varie opere: i dinosauri. Talvolta tecnologicamente evoluti, altre volte “semplici” bestie voraci, queste creature del passato sono però sempre pericolose e affamate. La serie a fumetti è stata portata anche in Italia da Play Press e possono ancora essere recuperata dai vari negozi online o dai numerosi mercatini dell’usato.

Segnaliamo, infine, come Turok sia stato protagonista anche di un film d’animazione del 2008, dove a dare la voce al guerriero troviamo Adam Beach (Cowboys & Aliens, Suicide Squad). Da anni si vocifera di un film in lavorazione con protagonista lo stesso Beach, ma si tratta di rumor che non hanno mai trovato un riscontro reale.

JURASSIC PARK

Sulla scia del successo del film di Spielberg, Topps Comics (e Play Press in Italia) hanno dato vita a cinque diverse serie ambientate nel mondo di Jurassic Park. Serie con protagonista Alan Grant, intento ad affrontare orde di dinosauri clonati sia su Isla Nublar che su Isla Sorna. Non è mai stato dichiarato se queste serie potessero definirsi canoniche o meno, ma sicuramente si tratta di opere che gli appassionati al franchise dovrebbero conoscere. Piccola nota a piè di pagina: le varie serie a fumetti sono molto più violente rispetto al materiale originale, avvicinandosi per certi versi all’indimenticabile Dino Crisis.

DINOSAURI CHE CE L’HANNO FATTA

Stanchi di creature carnivore, pericoli mortali e momenti al cardiopalma? Ebbene, ci pensa Leo Ortolani a parlarvi di dinosauri e di teoria dell’estinzione. Dinosauri che ce l’hanno fatta è un’opera pubblicata da Editori Laterza che mescola informazioni reali sulla paleontologia con la follia tipica dell’autore di Pisa. Semplicemente un must have per tutti coloro che hanno sempre voluto fare i paleontologi, ma non hanno mai avuto il coraggio di sporcarsi le mani.

SUPER DINOSAUR

Pensate che Jurassic World non sia abbastanza esagerato? Dinosauri geneticamente modificati e inseguimenti in moto sono ancora troppo realistici? Ebbene, ci pensano Robert Kirkman e Jason Howard a lasciarvi a bocca aperta. Super Dinosaur racconta la storia di Derek Dynamo, un ragazzino di dieci anni che protegge la Terra insieme al suo migliore amico Super Dinosaur, un T-Rex appassionato di videogiochi. Follia, azione e ancora follia per una serie pubblicata da Saldapress che non dovete lasciarvi sfuggire.

