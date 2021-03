Titanic – $600,788,188 Men In Black – $250,690,539 Il mondo perduto: Jurassic Park – $229,086,679 Bugiardo Bugiardo – $181,410,615 Air Force One – $172,956,409 Qualcosa è cambiato – $148,478,011 Will Hunting genio ribelle – $138,433,435 Star Wars: Episode IV - A New Hope 1997 Special Edition – $138,257,865 Il matrimonio del mio migliore amico – $127,120,029 007: Il domani non muore mai – $125,304,276

Avreste dovuto esserci nel 1997. C'eravate? È stato bellissimo.aveva annunciato da tempo un film sul, e tutti sapevano le incredibili ricerche che aveva fatto, incluso il brevetto da sub apposta per andare in visita al relitto per filmarlo di persona. Tutti sapevano che stava spendendo una quantità senza senso di s...