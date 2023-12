Non si giudica un film dalla copertina… ma si può giudicare la copertina del film. Nel tempo di classifiche di fine anno abbiamo deciso di proporvi anche le 10 migliori locandine dei film del 2023. Qualche criterio: la classifica è in ordine alfabetico, non di qualità. Abbiamo spaziato su tutti i tipi di poster usciti lungo tutta la promozione senza limiti di localizzazione geografica né di tipologia. Sono stati esclusi, ovviamente, i fan poster e tutti i materiali non ufficiali. Troverete inoltre solo i film usciti in sala in Italia nel 2023. Sono esclusi pertanto due film come Povere creature e La zona di interesse che sarebbero altrimenti rientrati nelle migliori locandine dei film dell’anno. Se ne riparlerà nel 2024.

Qualche dolorosa esclusione per motivi di spazio nella classifica delle 10 migliori locandine dei film dell’anno. Il poster internazionale di Dogman, con Caleb Landry Jones nei panni di Doug circondato dai cani con una splendida composizione triangolare e con il colore viola. Un peccato non avere spazio per includere anche Le vele scarlatte con gli affascinanti toni pastello del film di Pietro Marcello. Molto particolare anche la composizione del teaser poster di The Flash con il supereroe di spalle nella batcaverna. Più che per la sua bellezza ha avuto un impatto nel fomentare gli animi dei fan. Dura esclusione anche per Saltburn, con locandine affascinanti, spesso prese dai fotogrammi del film, e The Creator molto derivativo dall’arte di Simon Stålenhag.

Entriamo quindi nel vivo con 10 migliori locandine dei film del 2023.

Asteroid City

Con Wes Anderson c’è l’imbarazzo di quale star mettere in locandina. Perché non inserirle tutte allora? Una delle immagini più affollate dell’anno non perde però la dinamicità grazie al jetpack che decolla. La fotografia sembra una cartolina ed è proprio questo il punto.

Bussano alla porta

Il poster di Bussano alla porta esclusivo per Dolby Cinema ha molto di Saul Bass. Ricordate quando Shyamalan era stato paragonato al nuovo Hitchcock? Il poster promette un ritorno a quelle atmosfere di tensione. C’è una casa piccolissima e una mano sopra di essa. Lo spazio interstiziale tra le dita forma la figura dei quattro cavalieri dell’apocalisse che terranno in ostaggio la famiglia. Molto creativa ed efficace.

Elemental

Il teaser poster di Elemental è minimale e per questo efficacissimo. Le mani di Ember e Wade si sfiorano. La tagline dà un senso alla scena: gli opposti reagiscono. In effetti proprio al centro si crea un punto luminoso nel nero. L’acqua cade a terra, il fuoco si alza, conferendo alla composizione semplice un gran dinamismo. Il cuore del film è ben condensato in questa immagine.

Guardiani della Galassia: volume 3

Tra i moltissimi poster rilasciati dalla Marvel per Guardiani della Galassia: volume 3 il migliore è quello per le anteprime nel circuito RealD 3D, con un piccolo Rocket che disegna una complicata formula alla lavagna. Come mai abbiamo scelto questo? Oltre che essere estremamente tenero e insolito per un film di supereroi galattici è stato disegnato da James Gunn in persona. Il suo saluto al personaggio.

Indiana Jones e il quadrante del destino

Sembra Drew Struzan, ma non è. Il leggendario illustratore non ha dipinto il poster di Indiana Jones e il quadrante del Destino. L’esito è comunque molto valido e merita un posto in classifica. Anche perché racconta bene quello che è il film: un’imitazione sulla scia del passato che tenta di far rivivere la stessa magia pur avendo un nuovo nome in cabina di regia (e come firma alla locandina).

Napoleon

Il poster non sembra niente di speciale fino a che non ci si accorge che è la riproposizione pari pari del quadro Napoleone a Fontainebleau di Paul Delaroche. Non male nemmeno il ritratto di profilo di Giuseppina Bonaparte (Vanessa Kirby) nel suo poster dedicato al personaggio.

Rapito

Poster capolavoro tutto italiano. L’immagine è un frame del film dove si vede senza problemi il volto intero di Papa Pio IX. L’intuizione geniale di tagliare gli occhi concentrando la composizione del bambino Edgardo Mortara fa sembrare Rapito un giallo: chi è il colpevole del rapimento del titolo? Il film non è un thriller, ma questa associazione racconta benissimo l’opera di Marco Bellocchio con un’immagine dannatamente impattante proprio grazie alla scelta di cosa mettere e cosa escludere.

Spider-Man: Across the Spider Verse

Più affollata di quella di Wes Anderson c’è la locandina di Spider-Man: Across the Spider Verse. Sono molte e quasi tutte bellissime. Il migliore è il poster internazionale pensato per il mercato cinese. Si può guardarlo per ore e si continua a vedere nuovi dettagli. Ci si sente trascinati all’interno dell’immagine.

The Killer

Il poster del nuovo film di David Fincher è insolitamente ironico. The Killer è scritto con una “i” ammazzata e stesa sulla base della scritta. Chi ha fatto quel buco sulla locandina? È Michael Fassbender, dipinto poco sotto con una pistola che sembra sparare a chi guarda con la classica posa da “grande rapina al treno”. Suggestivo, divertente, immerge bene nell’atmosfera del film.

A Thousand and One

Il film di A.V. Rockwell è rimasto pochissimo in sala. Il suo poster però non si dimentica. Guardandolo non si capisce bene di cosa parli il film (una storia di madre, figlio, servizi sociali, polizia, rapimenti e affetto) però questo ritratto astratto è così potente da invogliare la visione e dare un’atmosfera. I due volti sono incorniciati da una forma che ricorda quella di un vinile. Un abbraccio caldissimo e i colori perfetti lo rendono un poster che si può appendere in casa.

E voi cosa ne pensate della nostra selezione? Quale avreste voluto vedere inserito? Fatecelo sapere nei commenti!

