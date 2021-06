Le ragazze del Coyote Ugly è su Star di Disney+

Se eravate già su questo pianeta nel 2000 probabilmente vi ricordate quanto fosse diverso il clima culturale dell’epoca rispetto a oggi, almeno se vogliamo prendere i film di Hollywood come termometro della situazione. Era un periodo di rinato ottimismo dopo i deprimentissimi anni Novanta (a loro volta una qualche forma di risposta a certi anni Ottanta, e così via), durante il quale si moltiplicarono i film che raccontavano parabole di autoaffermazione e di uscita da certi schemi. Tra questi ce n’è uno che arrivò sulla scena proprio al volgere del decennio, e che se le cose fossero andate un po’ diversamente verrebbe ricordato come un’opera pionieristica capace di portare l’empowerment femminile al centro dell’attenzione in un contesto sfacciatamente pop e disimpegnato – una sorta di coronamento di una parabola cominciata con le Spice Girls, per capirci. Stiamo parlando di Le ragazze del Coyote Ugly, che è arrivato su ...