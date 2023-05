I veri fan di BadTaste non si alzano ai titoli di coda. Perciò diamo per scontato che vi siate visti tutte le scene post credit dei film che siete andati a vedere. Queste piccole aggiunte all’ultimo fotogramma sono spesso una sorpresa divertente, un’emozione in più prima dell’accensione delle luci di sala. A volte però sono frustranti: promettono qualcosa di eccitante che arriverà dopo, spesso in un tempo indefinito. A volte mai.

Non sempre gli studi non riescono a mantenere le loro promesse. Così queste narrazioni rimangono sospese, senza possibilità di venire colmate. Nella selezione delle scene post credit che non hanno avuto seguito abbiamo deciso di non inserire alcuni esempi clamorosi del Marvel Cinematic Universe. Un esempio è la scena alla fine di Spider-Man: Homecoming in cui Adrian Toomes e Mac Gargan si preparano a una vendetta, non ancora compiuta. Idem per Morbius, dove l’avvoltoio dell’MCU va nell’universo Sony. Immaginiamo ci sia qualcosa che bolle in pentola e che avranno presto risposta nei film in programma. Perché abbiano seguito bisogna solo attendere. Si spera.

Diciamo quindi che sia l’universo Sony che quello Marvel Studios possono godere di una sospensione del giudizio. Puntiamo però comunque il dito: alla fine di Doctor Strange, Mordo constata che ci sono troppi stregoni al mondo… ma il sequel ha ignorato completamente la cosa. Aspettiamo il 3, con poca fiducia che questa sottotrama andrà avanti come promesso.

Dell’universo DC la stragrande maggioranza delle scene post credit non ha portato a nulla. E ora lo possiamo dire con certezza: non avrà mai seguito. Il tormentato progetto narrativo ha subito un brusco reboot. The Flash, Aquaman 2 e Blue Beetle saranno gli ultimi film del vecchio corso. Improbabile quindi che si troverà mai soluzione alla…

Scena post credit di Black Adam

Caso più recente e in assoluto uno dei più frustranti è il cameo di Superman alla fine di Black Adam. L’universo DC era pronto a vedere le sue gerarchie di potere stravolte, ma l’unica cosa da fare è immaginarsi uno scontro che non avverrà mai. Altro che gran ritorno, quei pochi secondi sono il saluto dell’attore al personaggio. Arrivederci.

Justice League

Che sia quella di Joss Whedon che quella di Zack Snyder, le due versioni di Justice League hanno fatto una promessa che non possono mantenere. L’epilogo della versione del 2021 lascia aperte tantissime possibili trame future, ma nessuna post credit.

Amarissima invece quella del 2017. Entra in scena Deathstroke di Joe Manganiello, si incontra con Lex Luthor che sta preparando una squadra di cattivi. Si sarebbe dovuto collegare al Batman diretto da Ben Affleck ma il progetto morì lì. Al suo posto arrivò The Batman di Matt Reeves. Forse, meglio così.

Suicide Squad

A proposito di Batman, alla fine di Suicide Squad di David Ayer, Bruce Wayne si incontra con Amanda Waller. I due fanno un accordo che porta al reclutamento della Justice League. Fin qui tutto, più o meno, realizzato nei film successivi. Solo che Waller, congedandosi, lascia intendere di conoscere il segreto dell’interlocutore.

Non c’è traccia di questo negli altri film, nemmeno in quello che è stato praticamente colloquio di lavoro di James Gunn, ovvero The Suicide Squad. Un soft reboot che va dove vuole lui stando il più possibile alla larga da quello che c’è stato prima.

Shazam e Wonder Woman 1984

Lynda Carter nei panni di Asteria è stato un bel colpo, ma Wonder Woman 3 – a meno di sorprese – non arriverà. La storia di Diana Prince si è brevemente intrecciata con quella di Billy Batson e famiglia. Visto il poderoso flop del film e il nuovo universo, difficilmente le post credit con Sivana in cella avranno un seguito.

Green Lantern

Forse ci è andata bene: Green Lantern non ha mai avuto un seguito e la scena mid credit è rimasta sospesa nell’etere. Ci siamo privati di un maggiore screentime di Mark Strong nei panni di Sinestro, un colpo di scena che poco aggiunge a un cinecomic goffo e indimenticabile per i motivi sbagliati. Un po’ come quello che hanno fatto in casa Marvel con…

I Fantastici 4 e Silver Surfer

Senza rendersi conto di quanto fosse terribile e irrecuperabile I Fantastici 4 e Silver Surfer, Tim Story e la Marvel/20th Century Fox hanno lasciato aperta la via di un sequel. L’indizio si trova, letteralmente, in un batter d’occhio. Quello del corpo esanime dell’Araldo di Galactus che vaga nello spazio. Morto? Forse no. Un po’ come succedeva in un altro film decisamente più adulto e urbano.

Daredevil

Bullseye non è morto, e la scena post credit non è niente male! Pura stranezza da cinecomic pre universi condivisi, ma che spasso! In un letto d’ospedale sorvegliato dalle guardie lo spietato assassino, praticamente palizzato, è infastidito da una mosca.

A fatica riesce a raggiungere una siringa e, in qualche modo, a lanciarla trafiggendo la mosca. Il finale di Daredevil suggerisce la possibile fuga e il gran ritorno del villain in un sequel che non c’è mai stato.

The Amazing Spider-Man 2

Nella grande accumulo di idee non sviluppate che è The Amazing Spider-Man 2 spicca un teaser dei sinistri sei sul finale. Non è una vera e propria scena post credit, ma ammettetelo, ve la ricordavate come tale!

Il terzo film avrebbe dovuto mettere ordine a tante, troppe, sottotrame. Una di queste era la misteriosa figura dell’uomo nell’ombra che cammina nel laboratorio Oscorp vicino a delle celle in cui sono conservati i tentacoli di Doctor Octopus, le ali dell’Avvoltoio e l’armatura di Rhino.

X-Men – Apocalisse

La Essex corporation appare nella scena dopo i titoli di coda del deludente X-Men – Apocalisse. Citata più volte nel franchise mutante, era pronta a diventare grande protagonista dei capitoli successivi. Sinistro doveva essere un personaggio di Logan, poi scartato. Credevano di avere ancora tempo per portare avanti quella storia, l’acquisizione della Disney bloccò tutto.

Allo stesso modo la scena dopo X-Men le origini – Wolverine mostrava la testa di Deadpool ancora vivo. Per fortuna non lo vedremo più in quella versione, se non in qualche parodia a cura del nuovo Deadpool Marvel Studios. C’è da sperarci.

LEGGI – Shazam! 2, lo sfogo di Zachary Levi: “Non ho incolpato nessuno”. E cita la scena post credit originale

I film e le serie imperdibili

Approfondimenti sui Marvel Studios

Classifiche consigliate