Sembra strano scriverlo di uno che fa film da quarant’anni ed è stato protagonista di alcune delle pellicole più famose della storia recente del cinema, ma Michael Keaton è un attore sottovalutato. O meglio: la sua carriera è strana. Partito con la commedia, arrivato alla fama grazie ai cinecomic e da lì passato ai drammi e ai film considerati più “adulti”, è poi sparito per lunghi anni, recitando meno e spesso in parti minori. Poi, per una lunga serie di fortunate coincidenze che richiederebbero un pezzo a parte, è tornato in voga grazie ad Alejandro González Iñárritu, e da lì ha inanellato una serie di filmoni nei quali ha potuto finalmente sfoggiare tutto il suo talento, tornando a essere apprezzato per le sue doti da un’industria che l’aveva un po’ dimenticato.

E dunque, come premio per questa sua seconda giovinezza artistica, Michael Keaton è finalmente stato accolto nella grande e variegata famiglia dei supereroi: prima come villain in Spider-Man e (ahilui) Morbius, e ora, dopo tanto tempo, come Batman in bat-persona in The Flash. In occasione di questa che assomiglia molto a una chiusura del cerchio di una carriera lanciata proprio grazie a Bruce Wayne, abbiamo selezionato i dieci migliori film di Keaton. Li trovate qui sotto, in un countdown che vi porterà fino alla prima posizione, arrivati alla quale esclamerete “giusto!” o in alternativa “non è vero! Avrei messo il 4 al posto 2 e il 10 al posto 1” o anche “manca Johnny Dangerously!”. È il bello delle classifiche: divertitevi a scoprire se siete d’accordo con noi o se volete tempestarci di insulti via social!

10. The Founder

La brillante, tragicomica e ragionevolmente vera storia di Ray Kroc, “fondatore” di McDonald’s che in realtà non fondò un bel nulla ma si limitò a portare una bella passata di turbocapitalismo in un’impresa che fino a quel momento era stata solo familiare. Keaton è il genere di attore capace di prendersi un film sulle spalle e portarlo a casa da solo, e The Founder ne è un esempio perfetto.

9. Molto rumore per nulla

Dopo il teatralissimo Batman – Il ritorno, Keaton si dedicò direttamente a Shakespeare: Kenneth Branagh lo volle nel ruolo di Dogberry, in pratica la versione shakespeariana di Don Abbondio. In questo caso il film non è suo, ma Keaton dimostra di saper brillare anche in ruoli minori, e l’opera di Branagh rimane uno dei migliori adattamenti del Bardo di sempre.

8. Cronisti d’assalto

Una delle migliori rappresentazioni di sempre della vita in un quotidiano, romanzata, esagerata e resa ancora più brillante da Keaton e dal resto del clamoroso cast, che comprende tra l’altro Robert Duvall, Glenn Close e Marisa Tomei. Sarebbe potuto diventare un classico, e non è ancora chiaro perché non sia successo.

7. Il processo ai Chicago 7

Un’altra parte minore (questa volta decisamente), ma nella quale comunque Keaton riesce a farsi notare e ricordare. E poi la classifica è quella dei migliori film con Michael Keaton, non quella dei suoi ruoli migliori, e l’opera di Sorkin era tra i candidati a Miglior film agli Oscar 2021.

6. Il caso Spotlight

Una delle cose che vengono meglio a Michael Keaton sono i film sul giornalismo, come dimostra il fatto che ce ne sono due in questa classifica. Di Spotlight, storia vera di un’inchiesta che scoperchiò una rete di preti pedofili nell’area di Boston, si è già detto tantissimo: dovrebbero bastare i due Oscar come Miglior film e Miglior sceneggiatura.

5. Birdman

A proposito di Oscar, ecco il film che più di tutti rimise Michael Keaton sotto i riflettori, regalandogli un ruolo da protagonista assoluto in un’opera concepita come un unico, lunghissimo piano sequenza. Al tempo un po’ di gente trovò ironico che Keaton si fosse rilanciato con un film anti-supereroi, visto il suo passato, ma di questo argomento abbiamo già discusso qui.

4. Jackie Brown

Forse non è il primo film che viene in mente quando si pensa a Michael Keaton, eppure nel sempre troppo sottovalutato capolavoro di Quentin Tarantino c’è anche lui, nel ruolo di un agente federale del Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Quanto tempo è che non vedete Jackie Brown? Rimediate ora!

3. Beetlejuice – Spiritello porcello

A eccezione dei successivi due della classifica, questo potrebbe essere invece il primo film che viene in mente quando si pensa a Michael Keaton, che deve tantissimo a Tim Burton e non solo per Batman. Siamo purtroppo in attesa di un sequel, che dubitiamo troverà posto in questa classifica (ma chi può dirlo). È comunque un’ottima occasione per ripassarsi l’originale.

2. Batman

E qui si apre il contenzioso definitivo (sempre assumendo che siate d’accordo che le prime due posizioni di questa classifica vadano assegnate ai due Batman). E cioè: è meglio il primo o il secondo? O anche, secondo alcuni: come fa a non essere meglio il primo, che ha un Jack Nicholson fuori scala? La risposta è proprio questa: c’è meno equilibrio, e persino Keaton rimane un po’ schiacciato.

1. Batman – Il ritorno

Al contrario, il secondo film di Burton è un capolavoro di equilibrio, aiutato in questo dal suo essere molto teatrale e quindi statico – un film di supereroi e supervillain nel quale c’è pochissima azione e molta filosofia, psicologia e sociologia. Se il primo capitolo era uno one-man show nel quale ogni tanto compariva un tizio vestito da pipistrello, Il ritorno è una sinfonia, e ancora oggi uno dei migliori Batman di sempre, uno dei migliori Burton di sempre e il miglior Keaton di sempre.

The Flash è nei cinema italiani con Warner dal 15 giugno, nel cast Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons, Antje Traue, Jeremy Irons e Michael Keaton.

Trovate tutte le informazioni su The Flash nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Classifiche consigliate