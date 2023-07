Mancano ormai pochi giorni all’uscita della prima parte di Mission: Impossible – Dead Reckoning, film diretto da Christopher McQuarrie con protagonista l’inarrestabile Tom Cruise. Si tratta dell’inizio della fine di Ethan Hunt, personaggio nato nel 1996 e divenuto un vero e proprio simbolo delle pellicole di spionaggio ad alto tasso di adrenalina. La sua avventura, infatti, terminerà nel giugno del 2024, quando uscirà la seconda parte di Dead Reckoning, che dovrebbe mettere la parola “fine” alla storyline del celebre agente segreto. Questo non significa che si tratti della fine del franchise, ovviamente, ma è innegabile l’importanza delle due pellicole in uscita prossimamente.

Ebbene, in occasione dell’arrivo nelle sale della prima parte di Mission: Impossible: Dead Reckoning, abbiamo pensato di esplorare il genere spionistico anche attraverso altri media. Per quanto riguarda il mercato videoludico, troviamo diversi esponenti di spicco che vantano atmosfere vicine a quelle di Mission: Impossible. Per questo motivo, abbiamo deciso di consigliarvi cinque videogiochi da giocare, se non vedete l’ora di catapultarvi al cinema per vedere il nuovo film con Tom Cruise.

Siamo consci che nella lista qui sotto manchino opere molto importanti, ma la nostra scelta è ricaduta su titoli facilmente recuperabili. L’assenza di Metal Gear Solid, per esempio, è quindi motivata dalla difficoltà di reperire il primo episodio, necessario per godere dell’intero franchise. Un “problema” che, vi ricordiamo, sarà risolto a novembre, quando uscirà Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, raccolta dei primi tre episodi della serie con diversi extra a corredo. I giochi citati qui sotto, invece, sono non solo reperibili, ma alcuni di essi sono anche presenti all’interno dei cataloghi di servizi in abbonamento come il Game Pass di Microsoft e il PlayStation Plus di Sony. Insomma: se volete recuperarli sono solamente a pochi click di distanza.

SYPHON FILTER

All’epoca della prima PlayStation, quando si pensava a un videogioco di spionaggio venivano in mente principalmente due nomi. Il primo era il già citato Metal Gear Solid. Il secondo, invece, era senza dubbio Syphon Filter. Titolo datato 1999 e sviluppato da Eidetic, Syphon Filter è una spy story con protagonista Gabriel Logan, un agente segreto sulle tracce di una letale arma virale. Inutile dire che le vibrazioni in stile Mission: Impossible sono presenti dall’inizio alla fine dell’avventura. Avventura che ora potete recuperare anche grazie al tier Premium del PlayStation Plus, che mette a disposizione non solo il primo capitolo della saga, ma anche i seguiti usciti negli anni successivi.

FRAMED

Se amate i fumetti, Framed è un titolo che non può mancare nella vostra libreria. Stiamo parlando dell’opera sviluppata da Loveshack che ci mette nei panni di un uomo misterioso in fuga dalla polizia. Il fascino di questa piccola gemma, però, sta nel suo modo di raccontare la propria storia. Framed, infatti, viene narrato attraverso le vignette di un fumetto. Vignette che il giocatore dovrà spostare per dare un senso logico all’avventura, permettendo così alla nostra spia di sfuggire alle forze dell’ordine. Un puzzle game dalle tinte noir che, nel momento in cui vi scriviamo, potete recuperare su Steam insieme al suo seguito a solo un euro e mezzo. Una chicca da non lasciarsi sfuggire.

HITMAN WORLD OF ASSASSIONATION

Anche se Ethan Hunt non è assolutamente un assassino prezzolato, Hitman World of Assassination è senza dubbio in grado di trasmettere le stesse atmosfere di Mission: Impossible. Stiamo parlando della recente trilogia con protagonista l’Agente 47, raccolta ora sotto un unico nome e disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass. Se amate l’idea di scivolare non visti tra la gente, mentre tentate di completare un obiettivo senza venire scoperti, allora Hitman è il franchise che fa per voi. Una piccola chicca extra: se deciderete di giocare a World of Assassination su console Sony e avete a disposizione un PlayStation VR, potrete anche vivere attraverso la realtà virtuale tutti e tre i titoli, provando un’esperienza unica nel suo genere.

UNCHARTED 4: FINE DI UN LADRO

Di Uncharted 4: Fine di un ladro ormai si è detto praticamente di tutto. Con l’ultimo capitolo del franchise di Mission: Impossible, però, l’ultima avventura di Nathan Drake condivide non solo la sensazione di fatalità, ma anche la spettacolari sequenze d’azione. Sequenze che in Dead Reckoning, secondo i primi pareri provenienti da oltreoceano, sembrano essere tanto esagerate, quanto emozionanti. Due aggettivi che ci sentiamo di utilizzare anche per le scene più memorabili di Uncharted 4, che potete trovare anche all’interno del PlayStation Plus di casa Sony.

WATCH DOGS: LEGION

Sempre all’interno del catalogo di PlayStation Plus è presente anche l’ultimo titolo della nostra lista: Watch Dogs: Legion. Terzo capitolo della fortunata saga Ubisoft, Legion ci proietta in una Londra futuristica dove lo spionaggio è all’ordine del giorno. Stiamo parlando di un’opera dove chiunque può diventare una spia, dall’elettricista esperto di informatica all’amabile vecchietta di quartiere. Qualsiasi sia il personaggio che vorrete utilizzare, il divertimento e l’azione sono assicurati.

E voi avete già giocato questi titoli dal mood simile a quello di Mission: Impossible? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarci la vostra opinione direttamente scrivendo nella chat del canale Twitch di BadTasteItalia.

