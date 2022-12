Natale e cartoni: 5 film d’animazione da vedere con la famiglia durante le feste

Natale e cartoni animati, due realtà che vanno a braccetto da ormai diverse generazioni. Dopotutto fine dicembre è un periodo che si passa spesso in famiglia, godendo del calore dei propri cari e passando del tempo insieme a loro. Tempo che più si cresce e più diventa prezioso, andando ad assottigliarsi sempre più. E quale modo migliore per stare tutti insieme se non guardando un bel film d’animazione, magari con una fetta di panettone (o pandoro) sul tavolo, mentre la vostra tazza di tè emana sbuffi di calore.

Ed è qui che interveniamo noi.

Per l’occasione abbiamo pensato a cinque cartoni animati a tema natalizio da consigliarvi. Cartoni perfetti per tutte le età, in grado di stupire i bambini, ma anche di emozionare gli adulti. Non perdiamo altro tempo, quindi, e tuffatevi insieme a noi in questo nuovo articolo a tema natalizio!

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Diretto da Henry Selick, Nightmare Before Christmas è un film del 1993 che ha saputo conquistare gli spettatori di tutto il mondo. Il desiderio di Jack Skellington di portare il Natale nel Paese di Halloween è una bellissima metafora dell’accettazione della propria identità. Del prendere coscienza di chi si è davvero, ma anche del comprendere coloro che la pensano diversamente da noi. Il tutto addobbato dalla scrittura sopraffina di Caroline Thompson, grazie alla quale il bene e il male si fondono e vengono portati su schermo con grande maestria tecnologica e artistica.

Nightmare Before Christmas vanta anche una memorabile trasposizione in italiano. Impossibile dimenticare la voce di Renato Zero, cantante capace di dare vita a un Jack semplicemente da brivido. Non mancano ovviamente i buoni sentimenti, perfetti per un film di Natale, ma anche in questo caso mascherati da una sincera vena dark. Piccola chicca per gli appassionati di videogiochi: esistono diversi titoli basati su questo franchise, uno dei quali racconta il primo incontro tra Jack e il Bau Bau (Nightmare Before Chrismas: Il Re di Halloween) e un’altro che fa da vero e proprio sequel al film (Nightmare Before Christmas: Attenti al Bau Bay!).

ANCHE I CANI VANNO IN PARADISO – UN RACCONTO DI NATALE

Non ci sono dubbi: Canto di Natale di Charles Dickens è sicuramente alla base di una miriade di produzioni animate. Una tra quelle più in voga negli anni Novanta è però Anche i cani vanno in paradiso – Un racconto di Natale, film del 1998 diretto da Paul Sabella e pensato per il mercato home video. Questa pellicola non è altro che il sequel di Charlie – Anche i cani vanno in paradiso, opera di Don Bluth del 1989 e vero capolavoro dell’animazione che, anche se non c’entra con il Natale, dovreste recuperare quanto prima.

In ogni caso, questo seguito racconta di Charlie, Itchy e Sasha che, impersonando i fantasmi del racconto di Dickens, devono riuscire a convincere il malvagio Carface e smettere di chiedere tributi ai cani del quartiere. Una storia semplice, ma senza dubbio funzionale al periodo natalizio.

CANTO DI NATALE DI TOPOLINO

Come abbiamo appena potuto vedere, Charles Dickens ha davvero influenzato moltissimi cartoni animati. Il più importante, però, è senza dubbio Canto di Natale di Topolino, uscito nel 1983 e diretto da Burny Mattinson. Impossibile non ricordare Paperon de’Paperoni nel ruolo di Ebenezer Scrooge, personaggio che tra l’altro ispirò proprio la creazione del papero (il suo nome originale, infatti, è Scrooge McDuck). Nel film troviamo inoltre diversi personaggi Disney, alcuni presi anche da Robin Hood, Topolino e il fagiolo magico o da Le avventure di Ichabod e Mr. Toad, per un risultato finale davvero emozionante.

Stiamo parlando, infatti, di un film perfetto per tutte le età. Un film in grado di rimanere nell’immaginario collettivo per anni e che, nel frattempo, non appare per nulla invecchiato. Il tutto mantenendo una sintesi eccezionale, dato che l’intero racconto ha una durata di soli 26 minuti.

TOKYO GODFATHERS

Cosa potrebbe succedere se una donna trans, un alcolizzato e una ragazzina senzatetto trovassero una neonata in mezzo alla spazzatura? Questa è la domanda che da il via a Tokyo Godfathers, film d’animazione di Satoshi Kon che era impossibile non inserire in questa lista. Tokyo Godfathers è un film sull’amore e sullo spirito del Natale, ma che spazia poi anche su diversi altri argomenti più intimi. Il tutto dipingendo una Tokyo sensazionale e pulsante di vita.

Magari non sarà un’opera accessibile come Canto di Natale di Topolino, ma siamo di fronte comunque a un film per tutti e che, ne siamo certi, potrebbe scaldarvi il cuore in queste fredde giornate. Il tutto a patto di apprezzare lo stile di animazione giapponese, alla base dell’esperienza visiva della pellicola.

KLAUS – I SEGRETI DEL NATALE

Concludiamo questa lista con Klaus – I segreti del Natale, film spagnolo del 2019 e distribuito in Italia da Netflix. In Klaus scopriamo le origini di Babbo Natale attraverso gli occhi di Jesper, figlio viziato di una nobile famiglia esperta nel mercato delle spedizioni. Per la sua negligenza, Jesper viene spedito a Smeerensburg, una cittadina tetra e abitata da persone aspre, senza alcun amore per il prossimo. L’incontro con il burbero Klaus, però, cambierà per sempre la vita di entrambi.

Diretto da Sergio Pablos, autore Disney celebre per aver lavorato a Il gobbo di Notre Dame, Hercules e Tarzan, il film è senza dubbio una delle opere migliori degli ultimi anni. L’animazione tradizionale viene portata all’estremo grazie un sapiente uso delle luci e delle texture, che danno un tocco unico alla produzione. Impossibile poi non rimanere colpiti dalla storia, che tocca corde nel cuore di grandi e piccini. Un vero capolavoro, che rimarrà per sempre all’interno di qualsiasi lista dei film d’animazione da vedere a Natale.

