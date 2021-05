Le proprietà intellettuali sono un affare complesso. I diritti dei personaggi e delle storie sono un bene difficile da quantificare e da spiegare, ma sono la moneta fondamentale di Hollywood. Il valore di un personaggio come Batman è costruito nel tempo, negli anni in cui si è inserito nella cultura popolare. Ma è anche un bene non fisso, anzi, destinato a fluttuare in base alla popolarità. Talvolta le intuizioni creative sono remunerative anni dopo il loro lancio, a volte lo sono nei prodotti collaterali. Fatto sta che dietro ogni acquisizione, dietro ogni fusione dei colossi dei media, ci sono valutazioni complesse che spesso ruotano attorno questa valuta immateriale. La recente notizia della fusione degli asset media di AT&T (già proprietaria di WarnerMedia) e Discovery Inc potrebbe causare qualche cambiamento nella gestione delle property DC. Vediamo insieme cosa sta succedendo. Jason Kilar era da poco diventato il CEO di WarnerMedia, facendo sentire la sua voce nell’in...