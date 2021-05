La “home” in Spider-Man: Homecoming fu una sorpresa. Spider-Man: Far From Home fu invece una conferma. La ricerca del titolo del terzo film coinvolse i fan in un esercizio di creatività talvolta bizzarro, ma osservato con attenzione dalla Marvel in cerca di ispirazione. Tanto che, prima dell’annuncio, venne diffuso un simpatico video dove si scorgeva una lavagna con tutte le possibilità scartate per il nome del terzo film.

Gli attori postarono sui propri canali social tre loghi “ufficiali”: Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home Slice e Spider-Man: Home-Wrecker. Neanche a dirlo, la community si attivò a cercare un significato e a proporre versioni alternative… sempre con l’idea di “casa” in mente.

Poco dopo la Marvel fece l’annuncio ufficiale: il nuovo film sarebbe stato Spider-Man: No Way Home. E nessuno si stupì più di tanto.

Il misterioso terzo capitolo sull’arrampicamuri di quartiere è ancora avvolto nel mistero. Ci sono insist...