A partire dallo scorso 2 maggio, Redfall è disponibile su Xbox Series X|S e su PC, entrando sin da subito all’interno del catalogo di Xbox Game Pass di Microsoft. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando del nuovo titolo sviluppato da Arkane Austin, software house celebre per aver dato vita alla saga di Dishonored e al mai abbastanza elogiato Prey. Si tratta di uno sparatutto in prima persona ambientato proprio nella fittizia cittadina di Redfall, nel Massachusetts. Cittadina che un gruppo di vampiri ha deciso di assediare, isolandola dal resto del mondo e utilizzandola come proprio parco giochi personale. Toccherà al giocatore, quindi, riprendere il possesso della città e dimostrare ai demoni della notte che non c’è posto per loro sulla Terra.

Non siamo qui oggi, però, per esprimere la nostra opinione sul titolo pubblicato da Bethesda Softworks, ma bensì per puntare i riflettori verso i principali antagonisti del gioco: i vampiri. Nel cinema, come nei videogiochi, la figura del vampiro viene spesso utilizzata, deformata e piegata a esigenze narrative di volta in volta differenti. Basti pensare all’ottimo Intervista col vampiro, al romantico Twilight o al drammatico Let me in, pellicole molto differenti tra loro, ma che hanno in comune proprio i succhiasangue tanto detestati da Van Helsing.

In occasione dell’uscita di Redfall, abbiamo quindi deciso di raccogliere cinque film da vedere se vi siete innamorati (o se siete in trepidante attesa) del titolo di Arkane Austin. Badate bene: non sono i cinque film migliori in assoluto a tema “vampiri”, ma quelli che, secondo noi, si avvicinano allo stile del videogioco. Come sempre, se pensate che ci siano altre opere che meritano di stare in questa classifica più dei cinque qui sotto, lasciateci un commento e fateci sapere la vostra opinione!

Dal tramondo all’alba

Potevamo forse non partire con uno dei film più iconici degli anni Novanta? Dal tramonto all’alba, di Robert Rodriguez, è un film basato su una sceneggiatura di Quentin Tarantino scritta ai tempi del liceo. Una follia con protagonista George Clooney, Tarantino stesso, Harvey Keitel e Salma Hayek, che a distanza di anni ancora riesce a lasciare a bocca aperta chiunque ci si imbatta. La trama vede due criminali in fuga che, dopo una serie di rocamboleschi eventi, si troveranno a dover affrontare le forze del male. Preferiamo non aggiungere altro per non rovinarvi un’opera che fa della sua follia uno dei propri punti di forza.

In Redfall possiamo trovare alcune location che ci hanno ricordato il film diretto da Robert Rodriguez. Il tutto con quel tocco di sangue che caratterizza la seconda metà della produzione cinematografica. Il titolo di Arkane punta ovviamente su un mood più spensierato, ma non mancano momenti davvero intensi. Momenti che i fan dei film più seri a tema vampiri non potranno che apprezzare.

30 giorni di buio

Uno degli elementi che più viene preso in analisi quando si parla di vampiri è il loro design. Canini lunghi, corpi rachitici, ali… i succhiasangue sono stati rappresentati in decine di modi differenti, ma in pochi riescono a impressionare come le mostruose creature di 30 giorni di buio. Creature caratterizzate dai denti aguzzi e da un’insaziabile fammi di carne umana, ben più pericolosi e meno poetici di qualsiasi Dracula portato sul grande schermo.

Il succitato film del 2007 diretto da David Slade (Black Mirror: Bandersnatch) è tratto dai fumetti di Steve Niles e Ben Templesmith e racconta di una cittadina dell’Alaska, Barrow, che viene assediata e isolata da un gruppo di vampiri. Come potete notare, si tratta di un interessante parallelismo con Redfall, anche se con una collocazione geografica molto differente. Se siete alla ricerca di location ispirate e diverse da quelle presenti della maggior parte delle produzioni americane, 30 giorni di buio è esattamente il film che fa per voi.

Fright Night – Il vampiro della porta accanto

Sì, lo sappiamo che Fright Night – Il vampiro della porta accanto è un remake dell’Ammazzavampiri del 1985, ma ammettiamolo: vedere l’affascinante Colin Farrell affrontare il carismatico David Tennant non è qualcosa che capita tutti i giorni. In questa commedia dalle tinte horror diretta da Craig Gillespie troviamo un ragazzo, interpretato dal compianto Anton Yelchin, costretto a fare i conti con un vicino di casa dalla peculiare sete di sangue. Un cast ben amalgamato e una scrittura brillante riescono a dare via a un’opera che vi invitiamo a recuperare il prima possibile.

Esattamente come in Redfall, inoltre, i vampiri di Fright Night non sono avversari facili e si dimostrano davvero resistenti da sconfiggere. Possono essere affrontati attraverso diverse armi, come ci ricorda il Peter Vincent di Tennant, ma comunque è sempre sconsigliato ingaggiare uno scontro diretto. Insomma: come ci insegna il titolo di Arkane, l’approccio stealth in alcuni casi può essere a dir poco fondamentale.

La leggenda del cacciatore di vampiri

Tratto dal romanzo Abraham Lincoln, Vampire Hunter di Seth Grahame-Smith, La leggenda del cacciatore di vampiri è un film del 2012 diretto da Timur Bekmambetov (Wanted – Scegli il tuo destino). Si tratta di una vera e propria rivisitazione della storia americana, che ipotizza come il presidente degli Stati Uniti sia stato in realtà un cacciatore, appunto, di vampiri. Un’idea tanto folle da risultare in alcuni casi tanto divertente quanto esagerata.

Proprio questa esagerazione è il punto di contatto tra il film prodotto dalla 20th Century Fox e il videogioco pubblicato da Bethesda. In Redfall, infatti, è possibile affrontare i succhiasangue in scontri epici, caratterizzati da salti, sparatorie frenetiche e da centinaia di paletti piantati nel cuore. Tre caratteristiche che sono assolutamente presenti anche ne La leggenda del cacciatore di vampiri.

Renfield

Chiudiamo, invece, con un film in uscita il 25 maggio di quest’anno: Renfield. Tratto da un soggetto di Robert Kirkman (The Walking Dead), Renfield narra la storia del servitore di Dracula, deciso a ottenere maggiori diritti ed evitare così una vita passata a servire l’oscuro signore dei vampiri. Con un sapiente mix di horror e commedia, la pellicola in questione sembra perfetta per portare sul grande schermo un po’ di umorismo a tinte splatter. Ciliegina sulla torta: mentre Renfield è interpretato da Nicholas Hoult, Dracula vanta il volto e il carisma di Nicolas Cage. Una scelta tanto assurda, quanto innegabilmente interessante.

