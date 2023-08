A partire dallo scorso tre agosto, Shark 2 – L’abisso è approdato nei cinema italiani, facendo divertire il grande pubblico. Il film riporta in scena l’eroico Jonas Taylor di Jason Statham. Questa volta, però, dovrà vedersela con qualcosa di peggiore di un “semplice” megalodonte. E cosa c’è di peggio di uno squalo gigante? Semplice: più squali giganti, accompagnati da qualche ospite inatteso proveniente dagli abissi.

Il film riporta in auge le pellicole dove gli esseri umani si trovano a combattere contro animali furiosi. Uomo contro natura, una delle tematiche più interessanti di sempre. In passato, però, ci sono stati diversi film che si sono approcciati al pubblico con le medesime caratteristiche. In occasione dell’uscita di Shark 2, abbiamo quindi deciso di raccogliere in questo articolo i cinque film con protagonisti animali rabbiosi da non lasciarsi sfuggire. Per cercare di dare maggiore varietà al tutto, ci siamo impegnati per trovare cinque animali differenti, evitando quindi di inserire solamente pellicole con squali, lupi e serpenti.

Siete pronti a fare questo viaggio nella natura insieme a noi?

ANACONDA

Partiamo da un grande classico: Anaconda, datato 1997. Il film di Luis Llosa, regista poco prolifico con all’attivo giusto una manciata di opere, narra la storia di una troupe televisiva intenzionata a girare un documentario sulla civiltà scomparsa dei Shirishamas. Mentre si sposta lungo il Rio delle Amazzoni, il gruppo viene attaccato da una gigantesca anaconda decisa a divorarli. Il film è diventato famoso non solo per le sue caratteristiche da B-Movie, ma anche per l’incredibile cast coinvolto. Stiamo parlando di Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Owen Wilson, Danny Trejo e altri volti celebri del cinema. Anaconda ha ricevuto ben tre seguiti, eppure nessuno di essi è mai riuscito a rivaleggiare con il film del ’97, che ancora oggi riesce comunque a tenere lo spettatore incollato allo schermo.

PREY – LA CACCIA È APERTA

Dall’America meridionale passiamo alle calde terre del Sudafrica. In Prey – La caccia è aperta l’ingegnere Tom Newman viene scelto per seguire i lavori di una diga e decide di portare con sé la sua famiglia nel tentativo di coniugare insieme lavoro e vacanze. Durante un safari nel bel mezzo della savana, la sua famiglia viene però attaccata da un branco di leoni, rimanendo chiusa all’interno della jeep. Toccherà a Tom tentare di salvare i suoi cari, prima che diventino il prossimo pasto dei giganteschi felini. Il film, diretto da Darrell James Roodt (Yesterday), vede protagonista Peter Weller, celebre per il suo ruolo di protagonista in RoboCop, accompagnato qui da Bridget Moynahan (John Wick) e da Carly Schroeder, attrice nota per il suo ruolo in Lizzie McGuire e ritirasi dal mondo del cinema per arruolarsi nell’Esercito degli Stati Uniti. Il film non sarà forse nulla di nuovo, ma il setting africano dona alla pellicola quel qualcosa in più. Quella caratteristica particolare che, a distanza di quindici anni, ancora ci fa ricordare le avventure di Tom Newman in mezzo ai leoni.

CRAWL – INTRAPPOLATI

Definito da Quentin Tarantino come il suo film preferito del 2019, Crawl – Intrappolati vede l’aspirante nuotatrice provetta Haley Keller (Kaya Scodelario) gettarsi nel bel mezzo di un uragano di categoria 5 per scoprire se suo padre è ancora vivo. Tra le strade allagate di Coral Lake, Haley troverà però dei giganteschi alligatori, decisi a divorare chiunque metta piede in acqua. Al di là del potenziale trash del titolo, la regia di Alexandre Aja (Le colline hanno gli occhi) riesce a valorizzare ogni singola sequenza della pellicola. Crawl riesce a creare sapientemente tensione e a mantenerla costante per diversi minuti, facendo calare il ritmo solamente per sorprendere in un secondo momento. Un film che può apparire banale, ma che in realtà merita a pieno titolo di essere inserito all’interno di questa lista.

COCAINORSO

Tratto da una leggenda metropolitana originata da una storia vera (e questo dovrebbe già far sorridere), Cocainorso narra la storia di un orso che, dopo aver ingerito ingenti quantità di cocaina, compie una strage in Tennessee. L’animale, che i media soprannominarono elegantemente Pablo Eskobear, non ha in realtà mai ucciso nessuno, ma la regista Elizabeth Banks ha deciso di donare al tutto un tocco più trash. Un tocco che ci sentiamo di apprezzare e che ha conquistato molti spettatori nel corso del 2023, quando il film ha raggiunto i cinema di tutto il mondo, incassando quasi novanta milioni di dollari. Il mix tra umorismo, splatter e follia è sicuramente il punto di forza del film, che vede tra i suoi protagonisti Keri Russell (The Americans), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Ray Liotta (Quei bravi ragazzi).

SLOTHERHOUSE

Serpenti, leoni, coccodrilli e orsi sono pericolosi, ma nulla è letale quanto un bradipo omicida, deciso a far di tutto per toglierti la vita nel modo più lento possibile. Pensate che stiamo scherzando? Ebbene no. In Slotherhouse, film diretto da Matthew Goodhue in arrivo nei cinema americani a fine mese, vediamo la studentessa Emily Young che accoglie nella sua sorellanza un tenero bradipo. L’animale si rivela però una vera macchina per uccidere, incapace di amare e intenzionato a squartare tutte le giovani ragazze del college. Serve davvero aggiungere altro? Capolavoro annunciato, che non vediamo l’ora di vedere e rivedere ogni qualvolta ci sentiremo tristi.

