La Sirenetta: 5 differenze tra l’originale Disney e il live action

Dopo mesi di polemiche, tra colore della pelle e testi modificati, è finalmente uscito nei cinema La Sirenetta. Diretto da Rob Marshall, il lungometraggio è il live action del classico Disney del 1989 tratto da una fiaba di Hans Christian Andersen. Nel cast troviamo Halle Bailey nel ruolo di Ariel, Melissa McCarthy nei panni di Ursula e Javier Bardem come Re Tritone.

La Disney prosegue così nel lavoro di rifacimento dei suoi cartoni animati più celebri. Destinati tanto a un pubblico di nostalgici quanto ai più piccoli che magari non conoscono gli originali animati, i film si presentano fedeli ai loro modelli pur con qualche cambiamento.

Vediamo insieme le 5 differenze principali tra le due versioni di La sirenetta.

Melissa McCarthy as Ursula in Disney’s live-action THE LITTLE MERMAID. Photo courtesy of Disney. © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

URSULA E RE TRITONE

Nel cartone animato è Ursula stessa a raccontare, la prima volta che compare lo schermo, le ragioni del suo odio per Tritone e la sua ambizione. La strega del mare infatti è stata bandita dal regno a causa dei suoi poteri magici. Il suo desiderio? Spodestare Tritone e impossessarsi della corona.

Nel live action si è scelto invece di creare una backstory dei due personaggi e così Ursula e Tritone sono diventati fratello e sorella.

Un altro cambiamento sulla famiglia di Ariel è stata la decisione di fornire una ragione all’odio di Re Tritone per gli umani. Viene raccontato infatti che la madre di Ariel è stata uccisa proprio dagli umani.

ERIC

Uno dei cambiamenti maggiori del live action riguarda proprio il principe Eric: dalla sua caratterizzazione al rapporto con Ariel.

Nell’originale Eric era un semplice principe da classico Disney: bello, innamorato, coraggioso. Ma di certo non c’era una costruzione del suo personaggio né della relazione con Ariel.

Nel live action innanzitutto il principe Eric ha una madre: viva ed esigente. Non si tratta in realtà della madre biologica. Il principe è un trovatello adottato dal re e dalla regina, ma ora amato da tutto il regno.

Eric, come Ariel, desidera vedere il mondo. Sogna di viaggiare, esplorare ogni continente. Come la sirenetta, anche il principe possiede una collezione di tesori dei posti che ha visitato e che vorrebbe vedere. Sono proprio questi punti in comune ad avvicinare i due personaggi.

LE CANZONI

Rispetto all’originale, due canzoni sono state eliminate e tre nuove invece sono state aggiunte.

La prima a essere eliminata è stata la canzone delle sorelle di Ariel. Ha spiegato il regista al riguardo che voleva che la prima canzone fosse Parte del tuo mondo. Inoltre ha preferito dare spazio a un’introduzione in cui lo spettatore potesse immergersi nell’atmosfera dell’oceano.

La seconda canzone a non essere presente è quella del cuoco del castello: Les poissons. Infatti lo stesso personaggio del cuoco è assente. Racconta Rob Marshall che si trattava di una storyline che deviava dalla narrazione principale, quindi superflua.

Tre nuove canzoni sono state invece aggiunte: una per Ariel, una per il principe Eric (in vista del ruolo centrale che ha acquisito il suo personaggio) e una per Sebastian e Scuttle.

(L-R): Halle Bailey as Ariel and Jonah Hauer-King as Prince Eric in Disney’s live-action THE LITTLE MERMAID. Photo courtesy of Disney. © 2023 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

BACIALA!

Alcuni testi delle canzoni originali sono stati modificati. A partire da Baciala fino alla canzone di Ursula.

Se in Baciala si è preferito dare una maggior attenzione al tema del consenso, è stata inserita anche una ragione ben precisa per cui Ariel non cerca a tutti i costi il bacio. Nel suo patto con Ursula, come accadeva nel cartone animato, viene stabilito che avrà 48 ore di tempo per farsi baciare dal principe e restare così umana. Ciò che viene aggiunto nel live action e che Ariel a sua volta ignora, è che la strega del mare inserisce una clausola segreta: la sirenetta dimenticherà che deve baciare Eric per restare umana e riavere la voce. In questo modo ai due personaggi viene data la possibilità di creare un legame vero e innamorarsi in maniera più sincera.

IL FINALE

Il finale del live action di La sirenetta non è stato esente da una spolverata in chiave moderna.

Se nell’originale Eric uccide Ursula e poi sposa la sua amata Ariel, nella nuova versione le cose non vanno esattamente così.

È Ariel, infatti a uccidere Ursula. Una volta trasformata in umana dal padre parte poi con Eric alla volta di nuovi mondi da esplorare. Di matrimonio non si parla esplicitamente. C’è una festa in cui compaiono anche Re Tritone e le sorelle di Ariel, ma non è ben chiaro se sia un party di fidanzamento, di matrimonio o semplicemente una festa d’addio.

In La Sirenetta, uscito nelle sale il 24 maggio, Halle Bailey interpreta Ariel assieme a Jonah Hauer-King (Eric), Jacob Tremblay (Flounders), Daveed Diggs (Sebastian) e Awkwafina (Scuttle), mentre Melissa McCarthy interpreta Ursula e Javier Bardem re Tritone.

Trovate tutte le informazione sul film nella nostra scheda.

