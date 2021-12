Spider-Man: No Way Home

Dopo un’attesa divenuta ormai estenuante,è finalmente arrivato nei cinema italiani! Il desiderio di assistere alle nuove avventure diha generato una tale aspettativa nel pubblico da rendere persino difficile trovare i biglietti per vedere il film in questi primi giorni. Per questo motivo, infatti, anche l’articolo che state leggendo non prenderà in considerazione gli avvenimenti della recente pellicola, al di fuori di quanto mostrato nei trailer già da diverse settimane.

Abbiamo già avuto occasione di discutere in separata sede del motivo per cui No Way Home è un titolo tanto atteso dal pubblico. La presenza di personaggi provenienti da altri universi e la possibile comparsa degli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield hanno creato un vero e proprio tam-tam mediatico. Un successo tale da spingere persino una nota marca di tonno in scatola a promuovere il proprio prodotto attraverso il supereroe Marvel. E no, non stiamo scherzando.

Per coloro che provengono dai fumetti, però, tutta questa esaltazione per l’arrivo del multiverso al cinema è nettamente più contenuta, in quanto presente già da decenni su carta. Se, invece, siete appassionati di videogiochi, l’uscita di Spider-Man: No Way Home potrebbe aver riportato alla mente un preciso titolo del 2010. Un titolo che risponde al nome di Spider-Man: Shattered Dimensions.

Sviluppato dai ragazzi canadesi di Beenox e pubblicato da Activision, Shattered Dimension presenta qualche punto in comune con il film del Marvel Cinematic Universe appena uscito. In verità, ci sono dei parallelismi anche con Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma avremo modo di parlarne più avanti.

Ebbene, nel videogioco uscito su PlayStation 3, Xbox 360 e PC, il Peter Parker di Terra-616 (quella dell’universo Marvel classico) è costretto a scontrarsi con Mysterio. In seguito alla lotta, il multiverso viene infranto, costringendo diversi Tessiragnatele a unire le forze per ripristinare la realtà. Come se non bastasse, i villain provenienti dalle quattro dimensioni faranno di tutto per mettere ai relativi Spider-Man i bastoni tra le ruote.

Notate nulla di simile con il MCU?

Fortunatamente, lo sviluppo del film è del tutto diverso da quello del videogioco, che però mette sul piatto diversi aspetti interessanti. Primo tra tutti il carisma di quattro personaggi simili, ma totalmente differenti. Abbiamo lo Spidey classico, che ormai non ha bisogno di presentazioni, quello del 2099, che il pubblico mainstream conoscerà bene il prossimo anno, quello Noir, interpretato da Nicholas Cage in Spider-Man: Un Nuovo Universo, e il più giovane Peter della serie Ultimate. Quattro Spider-Man con quattro personalità ben distinte, ma costretti a fare di tutto per impedire che il multiverso venga distrutto una volta per tutte.

Nonostante le effettive differenze, Shattered Dimension vanta anche alcuni nemici in comune con No Way Home. Nel corso dell’avventura dovremo infatti affrontare l’Uomo Sabbia, Electro, il Dottor Octopus e Goblin, in aggiunta ad avversari come Deadpool, Scorpion, Hobgoblin, Testa di Martello, Kraven, Carnage, l’Avvoltoio e il Fenomeno. Un roster variegato proveniente da diverse dimensioni, ma con un solo obiettivo: impedire a Spider-Man di riuscire nella propria impresa.

Piccola nota a piè di pagina: il Peter Parker principale è interpretato magistralmente da un Neil Patrick Harris in stato di grazia. Gli altri Spidey, invece, sono doppiati da attori che hanno interpretato il Tessiragnatele in passato, creando un possibile punto in comune con No Way Home.

Mentre vi scriviamo stiamo sentendo le prime indiscrezioni su un possibile porting del titolo sulle piattaforme di attuale generazione, ma non c’è ancora nulla di confermato. Visto il mostruoso successo del recente film con protagonista Tom Holland, siamo certi che sarebbe una mossa di marketing estremamente sensata. Shattered Dimension risulta un titolo ancora divertente, nonostante i dieci anni sul groppone. Provare per credere, nella speranza riusciate a recuperarne una (rara) copia.

E voi che cosa ne pensate di Spider-Man: No Way Home? Siete tra coloro che hanno già visto il film al cinema, oppure preferite aspettare quando ci sarà meno gente in sala? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.