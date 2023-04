A partire dal 28 aprile 2023, Star Wars Jedi: Survivor è disponibile su tutti gli store (fisici e digitali) per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, riportando in scena il Cal Kestis interpretato da Cameron Monaghan. Il titolo targato Respawn Entertainment è il seguito diretto di Star Wars Jedi: Fallen Order, opera uscita nel 2019 e in grado di puntare nuovamente i riflettori su una software house tanto forte, quanto sottovalutata dal grande pubblico.

Nel corso del tempo, l’industria videoludica e il franchise di Star Wars sono entrati spesso in contatto tra di loro, dando vita non solo a titoli divenuti immortali, ma anche a giochi finiti nel dimenticatoio molto rapidamente. In occasione dell’uscita di Survivor, abbiamo quindi deciso di raccogliere i cinque titoli da giocare per forza se si è fan dell’universo creato da George Lucas. Titoli al momento ancora facilmente reperibili e che potrebbero alleviare le vostre giornate in attesa di mettere le mani sulla nuova opera prodotta da Electronic Arts.

Siete pronti per partire insieme a noi per questo viaggio nello spazio? Legatevi stretta la cintura e preparatevi a percorrere la rotta di Kessel in meno di dodici parsec!

SUPER STAR WARS

Il primo titolo, in ordine cronologico, che ci sentiamo in obbligo a citare è Super Star Wars. Sviluppato da Sculture Software e LucasArts per SNES (Super Nintendo Entertainment System), è un adattamento del primo film di Guerre Stellari. Si tratta di un’opera immortale, aggiunta nel 2009 anche su Virtual Console per Wii e disponibile dal 2015 su PlayStation 4 e PlayStation Vita grazie a un ottimo porting sviluppato da Code Mystics.

Stiamo parlando di uno sparatutto a scorrimento orizzontale in stile Metal Slug, ma che vanta per l’epoca una varietà a dir poco encomiabile. Tra combattimenti a suon di blaster, scontri con le spade laser e persino inseguimento a bordo di un landspeeder e di un X-Wing, Super Star Wars è il gioco della prima metà degli anni Novanta che semplicemente tutti volevano avere. Siete indecisi da dove partire per recuperare i videogame a tema Guerre Stellari? Ora avete la vostra risposta.

STAR WARS: KNIGHTS OF THE OLD REPUBLIC

Non giriamoci attorno: Star Wars: Knights of the Old Republic è uno dei giochi più importanti mai creati attorno al mondo di George Lucas. Sviluppato dai ragazzi di BioWare (Dragon Age, Mass Effect), KOTOR è un GDR che permette al giocatore di seguire sia il lato chiaro che il lato oscuro della Forza, dando vita a una personale versione della storia in grado di determinarne anche il finale.

La trama è ambientata 4000 anni prima di Una Nuova speranza, ma gli sviluppi narrativi hanno un’eco che riverbera anche nelle produzioni cinematografiche più recenti. Nel caso siate interessati a esplorare questa emozionante avventura, sappiate che Knights of the Old Republic è stato recentemente pubblicato su Nintendo Switch. Nel 2021, inoltre, è stata ufficializzata la lavorazione di un remake per PlayStation 5 e PC. Remake che, però, negli ultimi due anni è passato in sordina, lasciando presagire una release non così vicina.

STAR WARS: IL POTERE DELLA FORZA

Alcuni videogiochi non sono perfetti, ma nonostante gli anni maturano un innegabile fascino. È questo il caso di Star Wars: Il potere della Forza, titolo sviluppato da LucasArts e uscito su PlayStation 3 e Xbox 360. La storia narra le gesta di Starkiller (Sam Witwer), apprendista di Darth Vader che viene incaricato di uccidere diversi Cavalieri Jedi, in attesa di una missione più importante. Una missione che potrebbe cambiare per sempre le sorti della galassia. Si tratta di un’idea davvero ottima, che è un peccato appartenga ormai a quello che viene chiamato “universo espanso” di Guerre Stellari.

Il gioco è un action in terza persona che spinge il giocatore ad alternare scontri a suon di spada laser a devastanti poteri della Forza. Nel 2010, due anni dopo l’uscita de Il Potere della Forza, LucasArts da vita anche a un seguito, meno riuscito però sotto il profilo narrativo. Questo parziale insuccesso ha contribuito alla fine della seppur breve saga, per la quale era previsto un capitolo conclusivo. In ogni caso, se volete provare l’ebrezza di giocare nei panni di un protagonista davvero carismatico, potete trovare il gioco in questione su Steam o sullo store digitale di Xbox.

LEGO STAR WARS: LA SAGA DEGLI SKYWALKER

Stanchi di videogiochi a tema Star Wars che si prendono sul serio? Bene: LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è esattamente quello che fa per voi. Sviluppato da Traveller’s Tales, questo titolo del 2022 raccoglie tutti i film (e non solo) ambientati nel mondo di Guerre Stellari e vi permette di rivivere le varie storie attraverso quasi 500 differenti personaggi. Una vera bibbia a tema LEGO di Star Wars, con tutto l’umorismo che da anni contraddistingue questa serie.

A differenza degli episodi passati, La Saga degli Skywalker ha rimesso pesantemente mano al gameplay tipico del franchise LEGO. Ora i vari personaggi combattono con i blaster attraverso delle inquadrature vicine a quelle dei TPS, mentre la telecamera cambia durante gli scontri con le spade laser o in quelli a bordo dei veicoli. Nell’operea di TT Games c’è cura, amore e passione per un universo immortale come quello di Star Wars. Un risultato per nulla scontato.

STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER

Com’era prevedibile, l’ultimo posto di questa nostra Top 5 è dedicato a Star Wars Jedi: Fallen Order, del quale vi abbiamo parlato anche in apertura. L’avventura di Cal Kestis è non solo estremamente carismatica da vivere, ma anche dannatamente divertente e “sfidante” da giocare. Stiamo parlando senza dubbio di uno dei migliori titoli tratti da Star Wars degli ultimi anni. Un titolo che, speriamo, possa essere superato però dal suo successore, Survivor.

