La galassia non smette mai di espandersi: è una verità che i fan di Star Wars conoscono fin dai tempi dell’annuncio de L’Impero Colpisce Ancora, ma che nel corso dei decenni ha toccato e superato confini che nessuno all’epoca del pur clamoroso successo cinematografico del 1977 avrebbe saputo prevedere. Col passare degli anni, da produzione cinematografica, Star Wars è diventato un evento multimediale. Tra le mille storie ambientate in quella galassia lontana lontana abbiamo fatto la conoscenza con serie televisive, cartoni animati, videogames, giochi da tavolo, giochi di ruolo e, naturalmente, con libri e fumetti.

Da Legends a Canon: mille storie da raccontare

Già ai tempi della vecchia continuity oggi etichettata come Legends, l’universo cartaceo aveva accumulato un seguito nutrito di appassionati ed entusiasti. Capisaldi della saga odierna come il Grand’Ammiraglio Thrawn di Timothy Zahn, il ritorno dalla morte dell’Imperatore di Tom Veitch e un Boba Fett sfuggito alle fauci del Sarlacc avevano lasciato il segno nell’immaginario di lettori e appassionati al punto da influenzare e riaffiorare anche nelle produzioni del nuovo canone ufficiale. E certe linee di prodotti come il gioco di ruolo targato West End Games e i videogames della linea Lucasarts avevano posto le basi di riferimento a cui tutti i creativi di casa Lucasfilm avrebbero attinto negli anni a venire.

Con l’istituzione del nuovo canone, tutto l’universo espanso di riferimento è stato sottoposto a un upgrade: con l’istituzione dello Story Group della Lucasfilm, un gruppo di editor e supervisori incaricato di vegliare sulla continuità e sulla compatibilità delle storie, le produzioni cartacee sono state dichiarate ufficiali alla stessa stregua di quelle audiovisive, con cui spesso si integrano e vanno a completarsi. Casi come il videogame Jedi Survivor e la serie Obi-Wan Kenobi sono tutti esempi di come le produzioni stellari odierne si muovano su un fertile humus e un terreno comune.

Tra le produzioni letterarie di maggiore qualità e interesse spicca il recente ciclo dell’Alta Repubblica, un appassionante serie di racconti che fa luce su un’epoca storica passata della galassia e ci mostra i Cavalieri Jedi all’apice della loro potenza e splendore, ma comunque impegnati in una durissima lotta contro i distruttivi ranghi dei Nihil: un ciclo di altissima qualità narrativa destinato a sua volta a incrociare la strada con le produzioni multimediali Lucasfilm/Disney nell’imminente The Acolyte: La Seguace in arrivo sugli schermi di Disney+ a partire da giugno. E molte altre iniziative di questo genere sono in lavorazione.

Star Wars Library: riflettori puntati su libri e fumetti

È in virtù di questo rinnovato slancio narrativo che proponiamo l’iniziativa Star Wars Library: un faro puntato sulle produzioni letterarie in uscita di mese in mese che, con una serie di recensioni, approfondimenti e speciali, possa fungere da guida e da segnalazione per tutti gli appassionati della saga di Lucas per orientarsi e per conoscere più a fondo le novità editoriali nel campo dei romanzi e dei fumetti: produzioni di grande potenziale narrativo che a volte faticano a uscire e a farsi conoscere al di fuori dei circuiti dei fan più assidui ma che meritano attenzione e hanno molto da offrire anche a un pubblico più vasto e generalista.

Sulle pagine di Badtaste.it vi proporremo a cadenza regolare recensioni e approfondimenti sulle pubblicazioni stellari edite in Italia sia da Panini Comics che dalle altre case editrici specializzate. È nostra speranza potervi introdurre a scoprire o riscoprire storie e iniziative che spesso coinvolgono alcuni tra i migliori artisti, autori e disegnatori del settore e che spesso rivaleggiano e superano in qualità e fascino le più tradizionali storie destinate al circuito cinematografico, televisivo e delle piattaforme streaming. Seguiteci in questa avventura, e tenetevi pronti: “grazie alla Forza, altri luoghi, vedrete, altre cose. Il passato, il futuro, vecchi amici lontani!”

