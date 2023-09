Starfield è solamente l’ennesimo tassello di un mosaico ben più grande. Un mosaico che dipinge questo 2023 come uno degli anni più ricchi di videogiochi dell’ultimo decennio. Vi basti pensare che da gennaio sono usciti titoli come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Street Fighter 6, Armored Core VI, Baldur’s Gate III e che, entro la fine dell’anno, toccherà al DLC di Cyberpunk 2077, ad Alan Wake 2, Forza Motorsport e Marvel’s Spider-Man 2. Il tutto senza neanche prendere in considerazione le opere “ottime”, ma di caratura inferiore. Per non parlare del mercato indie, sempre più florido di buone idee e capace di dar vita a titoli in grado di rimanere ancorati al cuore dei giocatori per lungo tempo.

Insomma: i videogiochi sono sempre di più e il tempo libero sempre di meno. Un’equazione che, senza dubbio, rende complessa la gestione delle nostre vite post orario di lavoro. Questo è vero soprattutto perché alcuni titoli hanno la straordinaria capacità di rapire il giocatore, spingendolo a investire decine (se non centinaia) di ore su una singola opera. È proprio il caso di Starfield, ultima fatica targata Bethesda Game Studios che spinge l’utente a visitare uno spazio sconfinato, ricco di missioni da compiere e con quel tocco da simulatore che garantisce la possibilità di comprare e arredare una propria casa e costruire da zero una nave spaziale.

Affascinati dalla narrativa delle varie quest di Starfield, abbiamo quindi deciso di stilare una lista delle cinque pellicole affini al mood del titolo Bethesda. Cinque lungometraggi che, per un motivo o per l’altro, ci sono venuti in mente mentre esploravamo lo spazio e che ben si sposano con l’ultima avventura sviluppata dal team di The Elder Scrolls V: Skyrim.

2001: ODISSEA NELLO SPAZIO

Non potevamo non partire con uno dei film più iconici della storia del cinema: 2001: Odissea nello spazio. Datata 1968 e diretta da Stanley Kubrick, questa immortale pellicola narra quattro racconti differenti che attraversano il tempo oltre che lo spazio. Ciò che più maggiormente ci ha ricordato Starfield è però la storia degli astronauti diretti verso Giove alla scoperta della reale natura di un misterioso Monolito, elemento cardine all’interno del film.

È proprio la natura del Monolito, legata in qualche modo all’evoluzione dell’uomo e dall’origine aliena, il punto di contatto tra il film di Kubrick e Starfield. La missione principale del giocatore sarà infatti quella di vagare nel cosmo per scoprire la natura di misteriosi manufatti, che sembrano legati a una civiltà extraterrestre. Gli interrogativi nati dalla scoperta di questi manufatti sono simili a quelli rivolti verso il succitato Monolito, creando un interessante ponte tra i due media.

STARSHIP TROOPERS – FANTERIA DELLO SPAZIO

Una delle creature più pericolose di Starfield è senza dubbio il Terrormorfo, una spietata razza di alieni dalla forma di insetti che divora tutto ciò che trova sul suo cammino. Creature pericolose in grado di annientare intere civiltà e che fanno molta gola alle forze interplanetarie, desiderose di addestrare questi alieni per usarli come macchine da guerra.

Impossibile, quindi, non pensare a Starship Troopers – Fanteria dello spazio, film di Paul Verhoeven del 1997 che vede il giovane Johnny Rico arruolarsi nella Fanteria Mobile per combattere i letali Aracnidi. I Terrormorfi ci hanno ricordato proprio questi mostruosi insetti provenienti da Klendathu, trasmettendoci la medesima sensazione di paura e di sconforto provata dai protagonisti di Starship Troopers una volta raggiunto il campo di battaglia. Il film ha avuto un discreto successo, ottenendo così tre sequel e due spin-off animati. Opere che, nonostante qualche buona intuizione, non sono però riuscite a rivaleggiare con il capitolo originale.

INTERSTELLAR

Passiamo quindi alla pellicola che più si avvicina al mood di Starfield: Interstellar. Film diretto da Christopher Nolan, Interstellar narra l’avventura di Joseph Cooper, ex-pilota della NASA costretto a partire per esplorare lo spazio alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile. Questo perché il tempo della Terra è ormai agli sgoccioli e Joseph non può permettere che sua figlia dodicenne vada incontro a una morte terribile insieme all’intero pianeta.

La sensazione principale che abbiamo provato giocando a Starfield è che si tratti in tutto e per tutto di un seguito di Interstellar. Una storia ambientata anni dopo il finale del film e che contiene numerosi elementi presenti anche nella pellicola di Nolan. Elementi come tute, armature e tecnologia, dal richiamo realistico molto vicino al film del 2014. In Starfield sono inoltre presenti alcune tematiche trattate anche durante il viaggio di Joseph e che, di conseguenza, ci hanno spinto a collegare i due media senza pensarci due volte.

SOPRAVVISSUTO – THE MARTIAN

Tratto dal romanzo “L’uomo di Marte” scritto da Andy Weir nel 2011, Sopravvissuto – The Martian è un film di Ridley Scott datato 2015. La storia vede l’astronauta Mark Watney rimanere su Marte dopo una violenta tempesta di sabbia. Mark deve quindi cercare di sopravvivere sul Pianeta Rosso in attesa dell’arrivo dei soccorsi. Un’impresa a dir poco ardua e che potrebbe condurlo alla morte, ma, come dice il proverbio, “la speranza è l’ultima a morire”.

L’esplorazione e l’analisi dei terreni alieni è uno dei punti di forza di Starfield. Comprendere quali sono i materiali disponibile sui vari pianeti e utilizzarli per creare un proprio avamposto è la base della colonizzazione dello spazio. Un’azione che i giocatori si troveranno a far spesso nella nuova opera di Bethesda e che, in più di un’occasione, ci ha ricordato alcune dinamiche provate da Mark Watney su Marte. Esattamente come il protagonista interpretato da Matt Damon, anche noi ci siamo trovati a dover ignorare le nostre scarse risorse vitali con lo scopo di concentrarci sulla costruzione del campo base. Una corso contro il tempo emozionante e, allo stesso tempo, spaventosa.

SOLO: A STAR WARS STORY

Concludiamo la nostra lista con Solo: A Star Wars Story, pellicola diretta da Ron Howard che ha ricevuto diverse critiche alla sua uscita nel 2018. L’avventura del giovane Han Solo porta lo spettatore a visitare diverse location differenti, da bar malfamati a immense distese desertiche. Questa varietà di situazioni e la presenza di squadre di cacciatori di taglie e di forze dell’ordine è costantemente presente anche in Starfield. La più recente fatica del team di Skyrim mette in scena un solido world building, caratterizzato da alcune realtà simili a quelle viste all’interno dell’universo di Star Wars. E questo, diciamolo, è il miglior complimento che si possa fare al titolo Bethesda.

E voi che cosa ne pensate? Quali di questi film avete visto?

