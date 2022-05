Chi l’avrebbe detto che i trailer potessero essere anche una fonte di nostalgia? Ci perdonino i più giovani tra i lettori, ma per chi ha iniziato a interessarsi di cinema in un’epoca in cui internet era ancora uno strumento per pochi, in cui i filmati richiedevano ore di telefono occupato per essere caricati, i trailer sono stati a lungo parte del brivido del grande schermo.

Andare in sala significava anche vedere per la prima volta le immagini dei film in uscita. Magari scoprirne l’esistenza proprio lì, attendendo la proiezione o vedendo i poster appesi all’ingresso del cinema. Come in un ecosistema chiuso i film venivano promossi soprattutto all’interno dei luoghi adibiti alla loro fruizione.

Oggi il pubblico medio viene a conoscenza dell’esistenza di un film ben prima di vedere lo spot sul grande schermo a poche settimane dall’uscita. Generalmente le campagne dei grandi blockbuster iniziavano sei mesi prima online e abbracciando più media. La pandemia ha accorciato il tempo dall’inizio della promozione alla premiere. È successo in casi significativi come Spider-Man: No Way Home e Thor: Love and Thunder.

La contemporaneità tra l’arrivo in sala e l’approdo l’online e in tutti gli altri luoghi coinvolti nella promozione (televisione, social, a volte anche videogiochi) non è mai stata in discussione. Eppure nell’ultimo semestre abbiamo assistito a due casi di esclusiva theatrical molto significativi rispetto alle strategie di marketing.

I fan Marvel hanno visto per la prima volta le scene di Doctor Strange nel multiverso della follia dopo i titoli di coda dell’ultimo Spider-Man. Solo qualche settimana dopo il trailer si è trasferito sul web. Il teaser di Avatar: La via dell’acqua è stato visto 148.6 milioni di volte in sole 24 ore. Ma prima di arrivare su YouTube è stato allegato in esclusiva alle copie del sequel di Doctor Strange.

Il pubblico è tornato per la prima volta su Pandora facendone esperienza sul grande schermo. In particolare, in qualche sala che proiettava la versione 3D, gli spettatori hanno potuto fruire quel breve filmato proprio nella versione “voluta da James Cameron”.

Sono due casi esemplari che potrebbero solo confermare la regola, e non aprire un nuovo trend. Fatto sta che ogni tanto si può tornare a vivere la nostalgia di vedere un trailer in sala senza sapere cosa aspettarsi.

I trailer classici su YouTube

A tal proposito, per rivivere quelle emozioni, l’utente di YouTube Denis-Carl Robidoux ha caricato sul suo canale due playlist contenenti centinaia di trailer classici degli anni 2000 scansionati con un Gugusse Roller, un apposito scanner per pellicola, in 4K a partire dalla bobina in 35mm.

Le immagini conservano la grana distintiva e il colore profondo della pellicola. Si vedono ancora i buchi e i fotogrammi rovinati dalla polvere e dal tempo. Non c’è stato alcun lavoro di restauro. Limitandosi alla digitalizzazione si è mantenuto l’effetto fisico, le sensazioni della proiezione in sala.

Un’opera di recupero d’archivio che però riesce ad emozionare e a suscitare ricordi. Rivedendoli è impossibile non notare anche un cambio drastico nello stile e nella messa in scena. Bastano però poche note delle epiche musiche e la voce iconica che declama le didascalie a ritornare in un’altra epoca.

Vi invitiamo così a divertirvi esplorando i molti trailer disponibili, un viaggio di cui qui sotto abbiamo selezionato alcune tappe che troviamo particolarmente notevoli. Non si poteva fare altro che partire da Il signore degli anelli.

E voi cosa ne pensate? Qual è il vostro trailer preferito? Scrivetecelo nei commenti!

Fonte: NoFilmSchool, Denis-Carl Robidoux