Abbiamo cominciato quasi per scherzo. “Esce Creed III” ci siamo detti. “È un’ottima occasione per ripassare Rocky, il primo storico film della saga!”. Occasione che poi si è rivelata troppo ghiotta per fermarci lì: siamo andati avanti con Rocky II, III, IV, fino ad arrivare ai due capitoli di Creed e a una classifica ragionata dell’intero franchise. Eppure ci sembrava ancora troppo poco.

Perché limitarci a Rocky? Stallone è famoso anche per altro, e non parliamo solo di Rambo, al quale abbiamo già dedicato tempo fa una serie di speciali. Gardenzio ha una carriera lunga quasi mezzo secolo, cominciata all’insegna del typecasting italoamericano e nel corso della quale il Nostro ha prima o poi provato a fare tutto, dalla commedia romantica al musical passando per il film sindacalista e la fantascienza.

E allora benvenuti e benvenute alla Taverna Gardenzio, dove ripercorreremo la carriera di Sylvester Stallone attraverso i suoi film più importanti, e anche qualcuno di quelli dimenticati ma che ci fa piacere farvi riscoprire. Qui sotto, intanto, trovate tutti i link per gli speciali sulle saghe di Rocky e Rambo. Di settimana in settimana, poi, aggiorneremo il pezzo con tutto il resto, a partire dal racconto degli anni di gavetta pre-Rocky fino ad arrivare… be’, fino in fondo, se ci riusciamo.

Tutto Rocky dal primo all’ultimo film

Tutto Rambo dal primo all’ultimo film

Sylvester Stallone: il resto della carriera