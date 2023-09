Tartarughe Ninja – Caos mutante è al cinema dal 30 agosto

Chiunque abbia già visto Tartarughe Ninja – Caos mutante, o quantomeno una percentuale molto alta di chi, concorda che si tratti forse del miglior film sui Turtles mai uscito al cinema. Sicuramente se la gioca con i classici degli anni Novanta, e si sta rivelando una bellissima sorpresa per chi non aveva apprezzato il recente restyling firmato (cioè, prodotto, ma indiscutibilmente anche influenzato) da Michael Bay. La bella notizia ci ha quindi stimolato a dare uno sguardo al passato, e dedicare ai personaggi inventati da Kevin Eastman e Peter Laird la più classica delle classifiche.

In realtà la classifica è tutt’altro che classica, perché ci ha obbligato a fare delle scelte dolorose. Abbiamo infatti deciso di considerare solo i film usciti al cinema: la trilogia originale, il reboot animato del 2007, e la doppietta targata Bay. (avremmo voluto includere anche Caos mutante per poter certificare o meno il suo status di nuovo dominatore del franchise, ma, ehm, diciamo che torneremo più avanti ad aggiornare la classifica) Questa scelta ci ha costretti a escludere un paio di chicche: una su tutte, quel Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles uscito solo in digitale e home video e che è uno dei migliori prodotti mai usciti con protagoniste le tartarughe ninja. Peccato, ma così va la vita: ecco la nostra classifica.

Tartarughe Ninja

Il film del 2014, quello prodotto da Michael Bay, che portò con sé un terrificante restyling delle quattro tartarughe e un approccio in teoria più “adulto”, qualsiasi cosa voglia dire (lo dimostra il fatto che nella traduzione italiana del titolo scompare la parte in cui le tartarughe sono teenager). Al di là degli spaventosi dentini dei Turtles, il vero problema del film è il film stesso: si segnala in particolare una Megan Fox usata da Liebesman come Bay faceva ai tempi di Transformers.

Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra

Il secondo e ultimo capitolo del reboot firmato Michael Bay è… boh, lievemente meglio del predecessore, nonostante sia andato molto peggio al botteghino (prevedibile, visto quanto poco era piaciuto il primo). Non è neanche facile spiegare perché sia meglio: forse perché c’è ancora più azione e quindi meno tempo per sentirsi in imbarazzo guardando la bocca dei quattro Turtles. O forse perché, per l’effetto nostalgia, ci sono Krang, Bebop e Rocksteady – bruttissimi, ma ci sono.

Tartarughe Ninja III

La pecora nera della trilogia originale, che è comunque meglio dei due capitoli più recenti. L’idea di spostare l’azione nel Giappone feudale è abbastanza folle da catturare l’attenzione, peccato solo che i meriti dello script si fermino qui. A oggi rimane il film che ha incassato di meno dell’intero franchise.

TMNT

Chissà cosa sarebbe successo se davvero, come sembrava all’inizio, questo film l’avesse diretto John Woo. Non lo sapremo mai, e quello che ci rimane è questo esperimento riuscito solo a metà di dare una nuova/vecchia vita al franchise portando l’animazione anche in sala e non solo in TV. Il film è visivamente invecchiato parecchio bene, ha solo il grosso difetto di non avere un’oncia di ironia, e di essere quindi tutto sommato uguale a decine di altri film grimdark di quel periodo.

Tartarughe Ninja alla riscossa

Diciamoci la verità: sapevate fin dall’inizio che il primo posto sarebbe stata una lotta tra i primi due capitoli della trilogia originale. Del primo avevamo parlato diffusamente qui: a parte tutto il resto, rimane una delle testimonianze più clamorose dell’infinito talento di Jim Henson.

Tartarughe Ninja II – Il segreto di Ooze

C’è chi preferisce il primo in quanto più brillante e divertente, e crede che il secondo abbia già un tono fin troppo serioso per il franchise. Noi non siamo di questa scuola: Il segreto di Ooze è un passo avanti rispetto al precedente sotto tutti i punti di vista, e se è vero che sacrifica qualche battuta, lo fa sull’altare di una scrittura più compatta e un ritmo più sostenuto. A oggi, e in attesa di Caos mutante, rimane l’apice creativo delle Tartarughe Ninja al cinema.

Trovate tutte le informazioni su Caos Mutante nella nostra scheda!

Seguici su TikTok!

Classifiche consigliate