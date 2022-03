Ieri, nel tardo pomeriggio, Matt Reeves, il regista di, ha pubblicato online la lunga scena eliminata con ildi Barry Keoghan e l’Uomo Pipistrello di Robert Pattinson ambientata ad Arkham che ha voluto tagliare dal suo kolossal cinematografico arrivato al cinema a inizio marzo. Se non l’avete vista la potete trovare in questo articolo.

Nel lungometraggio, lo ricordiamo, Joker era visibile, in penombra, solo alla fine quando l’Enigmista (Paul Dano) parla con lui dalla sua cella ad Arkham. Ma come mai Matt Reeves ha deciso di rimuovere da The Batman questa scena con l’arcinemesi più nota del Crociato di Gotham, ovvero sia Joker?

Ve lo spieghiamo noi.

The Batman, ecco perché la scena con Joker è stata eliminata dal final cut

Quando abbiamo avuto l’opportunità di partecipare, in esclusiva italiana, a una roundtable ristretta con il regista Matt Reeves prima dell’uscita nei cinema di The Batman è accaduto qualcosa d’impensabile rispetto alla solita prassi dei cinecomic: il filmmaker ha parlato direttamente, a viso aperto, della presenza di Joker nel film, della sua apparizione nell’epilogo (e di un’altra scena poi tagliata) ben dieci giorni prima che il kolossal della Warner Bros uscisse nelle sale. Un evento mediamente epocale in un mondo in cui le – più o meno ovvie – apparizioni di questo o quel personaggio in un cinecomic vengono trattate, sia dai realizzatori che dal fandom, con un livello di segretezza talvolta ridicolo ed eccessivo. Per sicurezza, nel momento in cui abbiamo pubblicato l’intervista, abbiamo comunque adoperato tutte le cautele del caso avvisando degli spoiler presenti nonostante un leak risalente alla metà di febbraio – nonché un Tweet del fratello di Barry Keoghan risalente allo scorso novembre – avesse sostanzialmente confermato il fatto che l’attore visto in Dunkirk di Christopher Nolan e in Eternals dei Marvel Studios era stato scelto per questa nuova iterazione del Clown Principe del Crimine di Gotham (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nella nostra intervista, il regista di The Batman Matt Reeves ci ha spiegato la ratio dietro alla presenza di Joker. Che non ha nulla a che vedere col classico “set up” di un sequel:

Quella scena non è concepita per introdurre il prossimo lungometraggio, è la fine dell’arco narrativo dell’Enigmista (con in più questo personaggio ovviamente presentato a sorpresa). Pensate che inizialmente, c’era anche un altro momento con quel villain lì, al centro del film. Era collegata all’arco di Batman mentre cerca di capire perché l’Enigmista gli manda i messaggi. Va ad Arkham a parlare con questo personaggio che è un altro killer e gli entra nella testa. Alla fine però l’ho levata perché dovevamo muoverci e lì non c’erano informazioni che non fossero già altrove.

Qualche giorno dopo, in un’altra chiacchierata, il filmmaker spiegava che, per lui, il Joker di questa Gotham City è affetto da una deformazione congenita in stile Elephant Man (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Dalle pagine di Variety, Reeves si era poi focalizzato sull’illustrazione del mood di questa scena eliminata, parlando del nervosismo che i messaggi dell’Enigmista avevano suscitato in Batman tanto da spingerlo a parlare con un criminale con cui esistevano, palesemente, dei precedenti:

Ho pensato che avvertisse questo senso d’insicurezza e che, probabilmente, voleva trovare una maniera per penetrare nella mente dell’Enigmista come in Manhunter o Mindhunter. Questa volontà di fare un profilo criminale in modo tale da prevedere la sua prossima mossa. In quella scena capisci che, fra questi due, c’è una relazione e che quel tizio ha chiaramente fatto qualcosa per cui Batman l’ha spedito ad Arkham.

The Batman con Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, Colin Farrell e Jeffrey Wright è arrivato al cinema il 3 marzo. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola diretta dal regista Matt Reeves nella nostra scheda.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto! BadTaste è anche su Twitch!