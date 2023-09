Il Conjuring Universe, la saga horror di maggior successo nella storia del box-office cinematografico, sta per tornare con The Nun 2, il film diretto da Michael Chaves, già regista di La Llorona – Le lacrime del male e The Conjuring 3, da domani nelle sale dello stivale.

Nella pellicola, Taissa Farmiga (“The Nun”, “The Gilded Age”) torna nel ruolo di Suor Irene, affiancata da Jonas Bloquet (“Tirailleurs”, “The Nun”), Storm Reid (“The Last of Us”, “The Suicide Squad”), Anna Popplewell (“Fairytale”, la trilogia de “Le cronache di Narnia”) Bonnie Aarons in quelli della demoniaca suora.

Grazie alla Warner Bros, che ci ha fornito le seguenti dichiarazioni di James Wan, possiamo scavare un po’ più a fondo in questo atteso sequel del lungometraggio che, nel 2018, ha incassato ben 365 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 22.

Penso che Michael sia molto talentuoso, capisce perfettamente cosa serve per realizzare questo tipo di film. Inoltre ha molto rispetto per questo mondo che abbiamo creato. È un grande fan di questo universo e non sta cercando di sconvolgere le acque. Vuole farne parte e mettere il suo marchio su di esso, ed elevare questi film con tutto l’amore e la passione che ha per loro. Penso che Michael abbia fatto un ottimo lavoro con The Nun 2. Sono stato accanto a lui fin dal suo primo film. È cresciuto con ogni film che ha realizzato. Sono come un padre orgoglioso per tutti questi giovani registi [RIDE]. Li vedo fare i primi passi e poi i passi successivi verso l’adolescenza, e poi verso l’età adulta. È con grande orgoglio che “passo”tramando” questi film a questi talentuosi cineasti della prossima generazione.

Beh, è divertente. Chiunque abbia frequentato una scuola cattolica mi direbbe che le suore sono spaventose, o possono diventarlo. Quindi sento che c’è questo concetto predefinito alla base di tutto. Quello che ho detto è che mi piacerebbe raccontare questa storia dietro le quinte di The Conjuring 2, in cui inizialmente il demone Valak era rappresentato da questo enorme demone cornuto, questi effetti protesici bellissimamente scolpiti che Fractured FX aveva creato. Ed è davvero incredibile e fantastico. Abbiamo girato tutto con Joe Bishara che interpretava di nuovo il demone, lui ha interpretato anche Bathsheba nel primo film di Conjuring. Ma è stato durante la post-produzione, mentre stavo montando il film, mettendolo tutto insieme, che mi sono reso conto che il modo in cui avevo concepito questo demone non andava bene per un film di Conjuring. Sembrava troppo grande. Era diventato troppo fantastico.

Per questo mentre stavo montando il film – dico sempre che in ogni fase della realizzazione di un film emergono o affiorano nuove cose, cose alle quali non avevi veramente pensato. O ti accorgi di qualcos’altro. E per me, in post-produzione, ho capito che dovevo tornare indietro e ripensare l’approccio a Valak.

Quello che avevo elaborato inizialmente non era abbastanza personale. Avevo l’impressione che volessi tornare a ragionare sull’aspetto del personaggio. Ricordo di aver parlato con Lorraine Warren quando era ancora viva, e mi raccontava che molti sue carissime amiche erano suore. E mi è venuto in mente che se un’entità malvagia volesse turbare la sua fede e la sua convinzione, una delle cose che farebbe per corromperla sarebbe quella di assumere l’aspetto iconico di qualcosa che è vicino e caro al suo cuore. Ed è così che è nata l’idea di una suora demoniaca.

Poi sono tornato a pensare di più dal punto di vista del personaggio e della storia. E credo che proprio per questo motivo, il personaggio della suora come antagonista, come cattivo, colpisca in modo molto più personale. E poi, ovviamente, ha colpito il pubblico di The Conjuring 2. Le persone l’hanno amata. Erano terrorizzate da questa entità demoniaca che assumeva l’aspetto di una suora. Ed è sembrato naturale che diventasse uno spin-off tutto suo, praticamente.