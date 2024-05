La grande animazione giapponese è pronta a tornare al cinema con The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, il film di Tomohisa Taguchi che sarà proposto come evento speciale in sala il 10, 11 e 12 giugno grazie ad Anime Factory.

L’attesissimo anime, basato sul romanzo omonimo di Mei Hachimoku, ha già conquistato numerosi riconoscimenti e promette un’esperienza emozionante e visivamente coinvolgente che merita di essere vissuta sul grande schermo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul film!

La storia e l’origine letteraria

Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima permette di ottenere ciò che il proprio cuore desidera, ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale. Il protagonista del film, Kaoru Tôno, è al secondo anno di scuola superiore e vive in campagna con il padre. Un giorno il ragazzo scopre il tunnel e subito il suo pensiero va alla possibilità di riportare in vita la sorellina Karen, persa tragicamente anni prima in un incidente. Anzu Hanashiro, una nuova studentessa arrivata da Tokyo che fin dal primo giorno fatica a integrarsi con gli altri studenti, finirà per allearsi con Kaoru e a convincerlo a esplorare i misteri del tunnel di Urashima. Ma cosa vorrà davvero Anzu da lui, e cosa rimarrà a Kaoru dopo aver attraversato il tunnel?

Il romanzo da cui è tratto il film è stato scritto in forma di light novel da Mei Hachimoku e illustrato da Kukka, ed è stato pubblicato nel 2019 da Shogakukan sotto l’etichetta Gagaga Bunko. Per la sua storia che esplora temi come il dolore della perdita, il desiderio di cambiare il passato e le conseguenze delle proprie scelte, ha ricevuto un grande apprezzamento critico ed è stato premiato ai 13° Shogakukan Light Novel Award​.

Tra il luglio del 2020 e il novembre del 2021 è stato serializzato in quattro volumi un adattamento manga illustrato da Koudon, con il titolo The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: Ultramarine (Natsu e no Tonneru, Sayonara no Deguchi Gunjō). In Italia entrambe le pubblicazioni sono edite da Star Comics.

Il successo del romanzo e del manga hanno portato allo sviluppo di un adattamento anime da parte di Studio CLAP, con Tomohisa Taguchi coinvolto sia nella sceneggiatura che nella regia.

ll regista: Tomohisa Taguchi

Nato in Giappone nel 1985, Tomohisa Taguchi ha iniziato la sua carriera lavorando per Anime International Co, Inc. Dopo la laurea, ha diretto numerosi progetti di successo, tra cui Persona 4: The Animation, Persona 3: The Movie #2 Midsummer Knight’s Dream, Kino’s Journey: The Beautiful World, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna e Akudama Drive. Recentemente, ha scritto e diretto l’ultima stagione di Bleach: Thousand-Year Blood War.

Taguchi afferma di essere stato attratto dal romanzo The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes per il suo aspetto letterario e profondo. In un’intervista al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy 2023, ha spiegato che adattare questo romanzo gli ha permesso di avvicinarsi al mondo del cinema come desiderava, pur riconoscendo le sfide nella rappresentazione realistica della vita quotidiana nell’animazione.

La supervisione dell’animazione e il character design

Satomi Yabuki ha curato il character design ed è stata a capo dell’animazione del film. Entrata nello studio Madhouse nel 2007, ha iniziato la sua carriera curando la direzione dell’animazione in serie quali Tokyo Ghoul e Hitoribocchi no Marumaruseikatsu. Giunta allo studio CLAP, ha curato la direzione dell’animazione del film Pompo, la cinefila, diretto da Takayuki Hirao nel 2021, e del videoclip di Mado wo Akete, il tema principale del film CIEL.

La musica: Harumi Fuuki ed eill

Componente fondamentale di un film anime è la musica, e quella di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes è particolarmente coinvolgente ed emozionante. È stata scritta da Harumi Fuuki, una talentuosa compositrice e pianista nata a Osaka nel 1985. Fuuki ha studiato all’Università di Musica di Kunitachi e nel 2013 è diventata la più giovane vincitrice del prestigioso Japan Academy Prize for Outstanding Achievement in Music per il suo lavoro sul film Chronicle of My Mother. Da allora ha lavorato su numerosi progetti, tra cui il dramma storico Segodon e gli anime Il piano nella foresta e Tsurune, vincendo il premio altre due volte.

Le canzoni “Finale.” e “Pre Romance” presenti nella colonna sonora sono interpretate da eill, cantautrice ispirata dalla musica afroamericana. Con una voce dolce, malinconica, affascinante e potente, eill ha iniziato a cantare e comporre canzoni a 15 anni. Ha lanciato la sua carriera nel 2021 con il singolo “Koko de Iki wo Shite”, utilizzato come sigla del film “Tokyo Revengers”.

La partecipazione ad Annecy

L’anno scorso The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes ha partecipato al Festival Internazionale del Film d’Animazione di Annecy, dove ha vinto il prestigioso Premio Paul Grimault come Miglior Film d’Animazione. Il regista Tomohisa Taguchi era presente al festival, dove ha condiviso dettagli sul processo creativo e le sfide incontrate nell’adattamento del romanzo per il grande schermo, svelando peraltro di aver ricevuto grande libertà da parte dell’autore: “Mi ha dato carta bianca e mi ha detto di fare quello che volevo. Ci sono alcune differenze tra il romanzo e il film: sono due versioni della stessa storia”.

L’uscita italiana: un evento cinematografico

In Italia, il film sarà distribuito da Anime Factory, un’etichetta di Plaion Pictures Italia dedicata alla distribuzione di anime. L’evento speciale si terrà il 10, 11 e 12 giugno: un’occasione imperdibile per immergersi in questa emozionante storia e farsi trasportare dalla magia del tunnel di Urashima!

