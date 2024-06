The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes

Dopo aver conquistato il Giappone e dopo aver vinto il Premio Paul Grimault al Festival internazionale del film d’animazione di Annecy, The Tunnel to Summer, The Exit of Goobyes arriva finalmente anche in Italia. Tratta dal romanzo scritto da Mei Hachimoku e illustrato da Kukka, la pellicola diretta da Tomohisa Taguchi sarà infatti al cinema il 10, 11 e 12 giugno grazie ad Anime Factory. Un’occasione unica per poter godere sul grande schermo di una storia romantica, misteriosa e in grado di farci riflettere sui desideri nascosti dentro ognuno di noi.

La trama ruota attorno al tunnel di Urashima che, secondo una leggenda, può trasformare in realtà il sogno di chiunque lo attraversi. C’è però un prezzo da pagare: ogni secondo, minuto e ora passati nel tunnel si traducono in ore, giorni e anni una volta tornati nel “mondo reale”. Il protagonista della storia è Kaoru, un ragazzo dal passato (e dal presente) tragico, che scopre l’esistenza del tunnel e decide di utilizzarlo per esaudire il proprio desiderio. Insieme a lui troviamo Anzu, una studentessa appena trasferitasi nella scuola di Kaoru che sembra disposta a fare qualsiasi cosa per raggiungere i propri obiettivi. Ma quanto tempo saranno disposti a “spendere” per seguire i loro sogni?

The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes è una pellicola perfetta per coloro che amano il genere “slice of life” mescolato con un pizzico di sovrannaturale. Una combinazione ormai rodata, ma capace ancora oggi di emozionare gli spettatori di tutto il mondo. Non preoccupatevi: se vi state chiedendo se il film realizzato dallo studio CLAP possa rientrare o meno nelle vostre corde, ci pensiamo noi a darvi una risposta. Qui sotto trovate le tre emozioni presenti nel film che potrebbero spingervi al cinema a vedere la nuova fatica di Tomohisa Taguchi. Tre emozioni differenti, ma capaci di fondersi tra loro per raccontare una storia in grado di accompagnarvi anche una volta usciti dalla sala.

Amore

Partiamo da quello che è, senza dubbio, il tema principale di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes: l’amore. Non parliamo semplicemente del rapporto di coppia, ma anche dell’affetto smisurato nei confronti di una persona… o di una propria passione. Il protagonista del film, Kaoru, è alla costante ricerca dell’amore. Amore nei confronti di una persona cara non più presente. Amore verso il proprio padre, una figura di certo non semplice da gestire. E da ultimo, ma non meno importante, amore verso se stesso. Allo stesso tempo, Anzu prova un sentimento altrettanto forte nei confronti di una passione lasciatale in eredità dal nonno e che, sotto certi aspetti, appare anche come una forma di responsabilità.

Se siete alla ricerca di un’opera in grado di farvi riflettere su questa emozione e capace di andare oltre la “semplice” love-story, allora The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes è esattamente il film che fa per voi. Siamo di fronte a un anime tutt’altro che banale e capace di prendere il tema dell’amore e di declinarlo con grande maestria.

Compassione

Per qualche bizzarro motivo, la compassione nel tempo ha maturato un’accezione più negativa che positiva. Molte opere, siano esse letterarie o cinematografiche, ci hanno insegnato che non bisogna compatire le altre persone. Che, in fondo, è una sorta di mancanza di rispetto nei loro confronti. La verità, però, è che la compassione è quel sentimento che ci permette di percepire la sofferenza altrui, con il conseguente desiderio di volerla alleviare. Un’emozione pura, istintiva e generosa. Un’emozione che, se provata da più persone, potrebbe anche rendere il mondo un posto migliore.

In The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes si parla spesso di dolore, perdita e sofferenza. Tre sentimenti che hanno un enorme valore nel personaggio che li prova, ma altrettanto nelle persone che gli stanno attorno. Questa grande sensibilità, da sempre presente nella cultura nipponica, emerge prepotentemente all’interno del film. Un film che ci vuole far capire quanto sia giusto prendersi cura degli altri e quanto questo faccia bene non solo a loro, ma anche a noi stessi. Se anche solo una volta avete pensato a quanto la compassione possa essere in grado di condurre verso una vita migliore, allora non potete perdervi la storia di Kaoru e di Anzu.

Speranza

Ammettiamolo: la speranza è una delle emozioni che più muovono il mondo. Al contrario della compassione, questo sentimento ha spesso un valore positivo, ma è innegabile che possa rappresentare anche un aspetto emotivo più oscuro. Tanto è grande il desiderio che qualcosa accada, tanto è maggiore la sensazione di paura o timore che questo non si realizzi. Le emozioni provate dai protagonisti di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes mettono sul piatto anche questo. Ha davvero senso sperare con tanta forza che qualcosa accada? La speranza, in questo caso, non rischia di portare a qualcosa di potenzialmente troppo doloroso?

Che si tratti del romanzo di Mei Hachimoku o del film di Tomohisa Taguchi, poco importa. Le due versioni della stessa storia si focalizzano sulle medesime emozioni. Emozioni che nel film vengono potenziate non solo da una messa in scena curata nel minimo dettaglio, ma anche da una colonna sonora costruita attorno a questi sentimenti. La compositrice Harumi Fuki (Il piano nella foresta) e la cantante eill (Tokyo Revengers) hanno saputo dare vita a una sorta di megafono in grado di espandere l’impatto emotivo della storia.

Speriamo di essere riusciti a farvi capire il mood di The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, un film che ci ha conquistati sin dai primi minuti. Vi ricordiamo che il film uscirà solo al cinema il 10-11-12 giugno grazie ad Anime Factory!

