Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Coloro che seguono il Marvel Cinematic Universe da diverso tempo si saranno certamente accorti che qualcosa si sta muovendo nell’ombra. Sia in Black Widow che nella serie TV The Falcon & The Winter Soldier abbiamo visto la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) muoversi di soppiatto, reclutando nuovi alleati. Se siete appassionati delle storie a fumetti della Casa delle Idee, è inevitabile che la parola “Thunderbolts” vi sia già rimbalzata per la testa. Ma chi sono i Thunderbolts? Da dove provengono? E, soprattutto, perché ne stiamo parlando oggi? LE ORIGINI DEl SUPERGRUPPO DI VILLAIN TARGATI MARVEL Creati da Kurt Busiek nel 1997 sulle pagine della serie regolare di Hulk, i Thunderbolts non sono altro che una versione distorta dei ben più famosi Avengers. Il team, all’epoca capeggiato dal Barone Zemo, era inizialmente composto da Scarabeo, Moonstone, Mimi Spaventia e Fixer. Questo gruppo avrebbe dovuto dare vita ai nuovi Signori del Male, un team nato con lo scopo di sconfiggere i Vendicatori. Vennero però anticipati da Onslaught, che uccise apparentemente gran parte dei supereroi dell’Universo Marvel. LEGGI ANCHE – The Boys: i film da vedere se amate i supereroi violenti e cattivissimi Cogliendo la palla al balzo, Zemo fece cambiare identità ai suoi alleati, dando vita a un gruppo di nuovi eroi. Scarabeo divenne Mach-1, Fixer mutò in Techno, Mimi in Songbird e Moonstone si fece chiamare Meteorite. A questi si aggiunse Golia, prendendo il nome di Atlas. Fingendosi salvatori del popolo, questi Thunderbolts commisero atti nobili, ma spesso con intenzioni malvagie. Il “problema”, però, è che alcuni membri del team cominciarono ad apprezzare questa loro nuova vita. Un apprezzamento che, lentamente, li convinse a comportarsi in tutto e per tutto da supereroi. LA SECONDA ITERAZIONE DEL TEAM Durante la Guerra Civile i Thunderbolts vengono ricostruiti da Reed Richards per catturare gli eroi che si oppongono alle leggi di registrazione. La formazione del gruppo non può certo dirsi definitiva, perché due suoi membri (Jack Lanterna e Jester) vengono uccisi dal Punitore, mentre altri (Lady Deathstrike e Taskmaster) vengono gettati nella Zona Negativa al termine del conflitto tra i supereroi. LEGGI ANCHE – 20 anni di Spider-Man di Sam Raimi: 10 cose che i film di supereroi non fanno più Subito dopo Civil War, però, Norman Osborn sale al potere e mette ordine in un gruppo ormai allo sbando. Ecco che fanno il loro ritorno Moonstone e Songbird, accompagnate però da Venom (Mac Gargan), dall’Uomo Radioattivo, Bullseye, Penance e dallo Spadaccino. Un team al 100% composto da criminali, mai così efferati come in queste storie e nelle run successive a Secret Invasion. ALTRI TENTATIVI DI REPLICARE IL SUCCESSO DEI THUNDERBOLTS Negli ultimi anni la Casa delle Idee ha provato più volte a svecchiare il team di super criminali, ma senza mai riuscirci davvero. Ci provarono durante Assedio, durante l’Età degli Eroi (con Luke Cage a capo dei vari villain) e persino nel periodo MARVEL NOW, dove Thaddeus Ross (Hulk Rosso) si alleò con Deadpool, Elektra, Venom (Flash Thompson), il Punitore, il Capo e Ghost Rider. Nonostante qualche buon momento, nessuna di queste avventure è riuscita a replicare la magia delle prime storie o di quelle risalenti alla “gestione” del gruppo da parte di Goblin. LEGGI ANCHE – Thor: Love & Thunder e le molte volte che Mjolnir è stato sollevato da un altro personaggio Le cose, però, potrebbero finalmente cambiare. A breve verrà pubblicato il primo numero di una nuova saga che vede Occhio di Falco collaborare con Spectrum, America Chavez, Power Man, Persuasion e Gutsen Glory per rimettere in ordine la città di New York. Scritta da Jim Zub e disegnata da Sean Izaakse, questa saga ha senza dubbio del gran potenziale, ma sembra comunque lontana dalle tinte cupe che ci si potrebbe aspettare da una storia sui Thunderbolts. IL PROGETTO THUNDERBOLTS NEL MARVEL CINEMATIC UNIVERSE Se vi chiedete il motivo di questo articolo, è presto detto: Deadline ha recentemente riportato in esclusiva che i Marvel Studios stanno lavorando a un film corale con protagonista un team di villain. Alla regia troveremo Jake Schreier, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Eric Pearson, già autore della pellicola dedicata a Black Widow. LEGGI ANCHE – Thunderbolts: i Marvel Studios mettono in sviluppo il film, scelto il regista Secondo la rivista potremo quindi rivedere il Barone Zemo, Yelena Belova, Taskmaster, Abominio, US Agent e il Soldato d’Inverno. Probabilmente ci sarebbe dovuto essere spazio anche per l’Hulk Rosso, ma William Hurt è recentemente scomparso, vanificando questa possibilità. Il nostro sogno rimane quello di poter fare la conoscenza anche del Norman Osborn del Marvel Cinematic Universe, ma ci rendiamo conto che probabilmente è ancora troppo presto. E voi che ne pensate? Conoscevate i Thunderbolts, oppure non li avete mai sentiti nominare? Fatecelo sapere con un commento qui sotto o, se preferite, attraverso le pagine social di BadTaste.it.

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.

Restando in tema Marvel, vi ricordiamo che qualora foste interessati o interessate a visitare l’Avengers Campus d’imminente apertura a Disneyland Paris e a soggiornare presso il nuovissimo Disney Hotel New York – The Art of Marvel potete farlo, a un prezzo peraltro decisamente vantaggioso, grazie all’iniziativa “Vola al Marvel Avengers Campus con BadTaste.it”, che si terrà nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022. Trovate tutte le informazioni in questo articolo.