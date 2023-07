Mission: Impossible – Dead Reckoning parte 1 con Tom Cruise è finalmente approdato al cinema, conquistando critica e pubblico. La nuova avventura di Ethan Hunt sta facendo faville al box-office, continuando a portare gente in sala e dimostrando come gli spettatori non siano per nulla stanchi della formula action che ha reso iconica la serie. Serie che comunque basa gran parte del proprio fascino sul carisma di Tom Cruise, attore dalla travolgente energia che sembra deciso a spingersi sempre oltre le proprie capacità fisiche.

Da appassionati del mercato videoludico, abbiamo sempre sognato di giocare a un titolo con protagonista il celeberrimo attore di Hollywood. Un sogno che difficilmente si realizzerà, in quanto Tom Cruise sembra non volere che la propria immagine venga utilizzata per qualsiasi media al di fuori del cinema. Quindi niente videogame e niente merchandising, come dimostrano anche alcuni videogiochi di Mission: Impossible già pubblicati e che presentano protagonisti diversi rispetto al suo Ethan Hunt.

Una volta preso atto di questa sua decisione, abbiamo quindi spostato il focus della nostra domanda. Quale videogioco potrebbe essere trasposto in film e vedere tra i vari attori coinvolti proprio Tom Cruise? Nel corso di questo articolo proveremo a dare una risposta a questo quesito, ma vogliamo ovviamente sapere anche la vostra opinione. Fateci sapere, quindi, in quale adattamento cinematografico di un videogioco vi piacerebbe vedere coinvolto l’attore.

WATCH DOGS

Pubblicato da Ubisoft nel 2014, Watch Dogs è un gioco d’azione che vede la vita dell’hacker Aiden Pearce venire distrutta per colpa di colpo finito male. L’uomo deciderà quindi di vendicarsi di coloro che hanno tentato di ucciderlo e che hanno ferito la sua famiglia sfruttando il ctOS, un nuovo sistema informatico che collega ogni dispositivo di Chicago in un’unica rete. Si tratta di un titolo che dosa elementi di spionaggio e momenti più action, un mix ben noto a Tom Cruise. Nonostante le differenze estetiche rispetto ad Aiden Pearce, non nascondiamo che ci piacerebbe molto vedere il nostro Ethan Hunt nei panni del protagonista di Watch Dogs. Protagonista determinato, ma dal passato tragico, che necessita di un volto carismatico per conquistare il grande pubblico.

TOM CLANCY’S SPLINTER CELL

Rimaniamo in casa Ubisoft, ma con una serie ancora più celebre (anche se sparita dai radar da troppo tempo). Tom Clancy’s Splinter Cell è forse il videogioco che più si avvicina allo stile di Mission: Impossible. Personaggio creato dallo scrittore americano che presta anche il proprio nome per parte del titolo, Splinter Cell vede protagonista Sam Fisher, un ex militare richiamato dalla NSA per una missione estremamente pericolosa. In questo caso, Tom Cruise potrebbe non essere il volto perfetto per il protagonista, troppo iconico e differente rispetto all’attore di Hollywood, bensì per un personaggio secondario come il mentore di Fisher. Insomma: una comparsa di Tom Cruise in un film di Splinter Cell sarebbe non solo sensata, ma anche molto apprezzata dai fan di M:I.

LOST PLANET

Lost Planet è una serie di fantascienza creata nel 2006 da Capcom, all’interno della quale protagonisti differenti si trovano a dover sopravvivere a un mondo ostile. Mondo che, in base al titolo che si decide di giocare, può essere ricoperto di ghiaccio o di foreste tropicali, dando vita a ecosistemi differenti, ma ugualmente pericolosi. Si tratta di un tipo di fantascienza che potrebbe sposarsi bene con l’attore protagonista di Oblivion e di Edge of Tomorrow, che qui potrebbe interpretare il protagonista senza alcun problema. Nel 2008 lo sceneggiatore David Hayter (il celebre doppiatore di Solid Snake) ha affermato di essere in trattativa con Warner Bros. per la realizzazione di un adattamento cinematografico. Adattamento che, a questo punto, difficilmente vedremo. Ma sognare non costa nulla, dopotutto.

UNCHARTED

Se avete visto Mission Impossible – Dead Reckoning e conoscete la serie Uncharted, vi sarete sicuramente resi conto di una scena che pare citare – anche se non è così come ha spiegato il regista del film – il secondo capitolo del franchise targato Naughty Dog. Un franchise all’interno del quale ci sarebbe sempre piaciuto vedere Tom Cruise. Non nei panni di Nathan Drake, sia chiaro, ma magari in quelli di Victor Sullivan oppure in quelli del villain di turno, che in questo modo avrebbe ottenuto quel carisma necessario per contrapporlo al personaggio di Drake. Visto il successo dell’adattamento cinematografico con protagonista Tom Holland è possibile aspettarsi un sequel nei prossimi anni. Una possibilità che lascia acceso un barlume di speranza, facendoci sognare un possibile futuro incontro tra Tom Cruise e l’universo narrativo di Uncharted.

VANQUISH

Cosa succede quando un colpo di Stato porta un gruppo di estremisti russi a salire al potere e a dirottare un satellite a energia solare trasformandolo in una possibile arma di distruzione di massa? Questa domanda è alla base di Vanquish, titolo sviluppato da PlatinumGames che vede l’agente della DARPA Sam Gideon indossare un’armatura futuristica e tentare di risolvere la situazione prima che sia troppo tardi. Si tratta di un’opera dai toni volutamente esagerati, perfetta per permettere a Tom Cruise di divertirsi con un progetto decisamente sopra le righe. Il titolo perfetto per portare il mood di Mission: Impossible a un livello successivo, introducendo elementi futuristici e un’ambientazione davvero affascinante.

Questa è la nostra selezione dei cinque videogiochi nei quali vorremmo veder comparire Tom Cruise. E voi che ne pensate? Fateci sapere le vostre idee con un commento qui sotto o, se preferite, venite a raccontarcele in chat sul canale Twitch di BadTasteItalia.

