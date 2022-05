“Tutto quello che so sul cinema l’ho imparato da Nicolas Cage” è una di quelle frasi che non dovrebbero mancare nel Prontuario del Buon Cinefilo e della Buona Cinefila. Cos’è Nicolas Cage? Un attore dal talento sconfinato messo spesso al servizio di progetti discutibili oppure un pessimo figurante che è riuscito a convincere Hollywood di essere bravo con metodi imperscrutabili?

Un raccomandato che continua a trovare lavoro per via dei suoi legami familiari oppure il pioniere del nouveau shamanic, un metodo di approccio alla recitazione che ha fatto esclamare “perché non ci ho pensato io?!” alla salma di Stanislavski?

Un genio, un cretino, un truffatore, l’uomo più fortunato del mondo, il più grande artista mai passato per Hollywood, la peggior cosa mai capitata al cinema?

La risposta a tutte queste domande è “sì”.

E visto che è iniziato il conto alla rovescia per l’uscita di The Unbearable Weight of Massive Talent, il meta-film su di con e per Nicolas Cage, abbiamo pensato che non ci fosse modo migliore per ingannare il tempo che ripercorrere tutta la sua carriera, dedicando uno speciale a ciascuna delle opere che vengono citate nel film di Tom Gormican (e, se ci avanza tempo, anche a qualche altra perla imperdibile – ma non promettiamo nulla).

Le trovate tutte linkate qui sotto: tornate a visitare questo link regolarmente, perché la lista crescerà di settimana in settimana.

Nicolas Cage: i film più importanti