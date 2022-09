Le opere in realtà virtuale di Venice Immersive che abbiamo provato

Articolo a cura di Bianca Ferrari e Gabriele Niola

All’altezza del palazzo del cinema ma dall’altra parte del Lido, quindi non lato mare ma lato laguna, distante poche decine di metri dalla riva, raggiungibile con un minuto di un vaporetto dedicato, c’è l’sola della sezione VR Immersive di Venezia. Luogo che in sé sembra uscito da un’opera in VR, pieno di confini che non si possono superare perché intorno ha il mare, suggestivo e labirintico al suo interno.

La sezione è anche fisicamente parallela e separata ma ad un passo. Aperta lungo tutto il festival ha una sua giuria, un suo concorso, fuori concorso e sezioni. È cambiata molto da quando è partita, trovando sempre modi differenti di mostrare opere inedite in anteprima mondiale al pari di una selezione del meglio che sia stato prodotto nel corso dell’anno. È a tutti gli effetti uno degli eventi cruciali per capire lo stato dell’evoluzione della realtà virtuale, in ...