È uscito finalmente nei cinema italiani, il film di John Krasinski con Emily Blunt che negli Stati Uniti ha registrato incassi da record da quando è iniziata la pandemia. Potete vedere la videorecensione qui sopra!

La sinossi di A Quiet Place 2:

Dopo i tragici eventi avvenuti a casa, la famiglia Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno mentre continua la propria lotta per la sopravvivenza in silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, capiscono molto rapidamente che le creature che cacciano utilizzando il suono non sono l’unica minaccia in agguato oltre il sentiero di sabbia.