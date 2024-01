La Universal ha diffuso oggi il primo trailer di Abigail, il nuovo film diretto dal gruppo Radio Silence, ovvero Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi di Finché morte non ci separi.

La pellicola, con Giancarlo Esposito, Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e Angus Cloud, sarà nei cinema statunitensi il 19 aprile. Nei panni della bambina protagonista Abigail troviamo Alisha Weir, l’attrice di Matilda the Muiscal.

Abigail – La trama

Un gruppo di aspiranti criminali rapisce una bambina ballerina di 12 anni, figlia di una potente figura malavitosa, per incassare 50 milioni di dollari: tutto ciò che devono fare è badare alla bambina nel corso di una notte. In una villa isolata i rapitori cominciano a diminuire uno uno, e scoprono, con grande orrore, che sono chiusi nella casa con una bambina per niente normale.

