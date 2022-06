Netflix ha diffuso oggi il primo teaser trailer ufficiale di, adattamento cinematografico del primo dei romanzi di Soman Chainani, incentrato sulle avventure di Sophie ed Agatha, due migliori amiche che frequentano l’accademia di magia in cui ragazzi e ragazze comuni vengono addestrati per diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe.

Alla regia della pellicola Paul Feig (Ghostbusters), che ha diretto un cast stellare che include, accanto a Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, anche star come Charlize Theron (Lady Lesso) e Kerry Washington (la professoressa Dovey), Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Kit Young, Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett e Alex Cubb.

L’accademia del bene e del male è il primo di una serie di sei libri firmati da Chainani. La serie ha venduto in totale oltre 2.5 milioni di copie ed è stata tradotta in 30 lingue. L’ultimo è stato pubblicato dalla HarperCollins il 2 giugno 2021.

Il film uscirà su Netflix in autunno.

Nel villaggio di Gavaldon, le due outsider e migliori amiche Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) condividono un legame unico. Sophie ama le fiabe e sogna di scappare dalla vita monotona del suo villaggio, mentre Agatha ha un aspetto oscuro e le fattezze di una vera strega. In una notte di luna piena una forza sconosciuta le trascina nell’Accademia del Bene e del Male, dove la vera storia di ogni favola ha il suo inizio. Ma qualcosa non quadra fin dal principio: Sophie è assegnata alla Scuola del Male diretta dall’elegante e acida Lady Pocus (Charlize Theron), mentre Agatha è inviata alla Scuola del Bene, sotto la guida della solare e gentile professoressa Colombine (Kerry Washington). Se frequentare lezioni con la prole di Cenerentola, Capitan Uncino e con l’affascinante figlio di Re Artù (Jamie Flatters) non fosse abbastanza complicato, il preside (Laurence Fishburne) dichiara che solo un bacio dato con vero amore potrà cambiare le regole e ricollocare le ragazze nella scuola adatta. Quando una figura tenebrosa (Kit Young) misteriosamente legata a Sophie riemerge minacciando di distruggere la scuola e ignorare le regole, l’unica speranza per un lieto fine è sopravvivere alla fiaba stessa.