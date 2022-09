L’accademia del bene e del male: la prima clip del film Netflix con Charlize Theron

Netflix ha diffuso in rete durante il Tudum una clip tratta da L’accademia del bene e del male, adattamento cinematografico del primo dei romanzi di Soman Chainani, incentrato sulle avventure di Sophie ed Agatha, due migliori amiche che frequentano l’accademia di magia in cui ragazzi e ragazze comuni vengono addestrati per diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe.

Potete ammirare la clip nella parte superiore della pagina.

Alla regia della pellicola Paul Feig (Ghostbusters), che ha diretto un cast stellare che include, accanto a Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie, anche star come Charlize Theron (Lady Lesso) e Kerry Washington (la professoressa Dovey), Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Kit Young, Jamie Flatters, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett e Alex Cubb.

L’accademia del bene e del male è il primo di una serie di sei libri firmati da Chainani. La serie ha venduto in totale oltre 2.5 milioni di copie ed è stata tradotta in 30 lingue. L’ultimo è stato pubblicato dalla HarperCollins il 2 giugno 2021.

FONTE: Netflix