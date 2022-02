ha pubblicato su YouTube lo spot di Alexa realizzato per il, uno spot che ha, come protagonisti, Scarlett Johansson e suo marito Colin Jost.

Nel promo, che potete trovare nel player posto nella parte superiore di questa pagina, viene fatto vedere cosa accadrebbe nelle nostre vite se Alexa fosse in grado di leggere i nostri pensieri. E le “cavie” di questo esperimento sono proprio Scarlett Johansson e consorte, Colin Jost. Curiosamente, Scarlett Johansson ha avuto modo d’interpretare, in passato, Samantha, l’intelligenza artificiale di Lei, la pellicola di Spike Jonze uscita nel 2013. Nella versione originale del film la voce del sistema operativo era proprio quella dell’interprete di Vedova Nera nel Marvel Cinematic Universe.

La 56° edizione del colossale evento sportivo con la finale del campionato della National Football League si terrà domenica 13 febbraio 2022 dalle 00:30 (ora italiana) al SoFi Stadium di Inglewood, in California. Dazn detiene i diritti di trasmissione, ma è possibile che venga trasmesso in chiaro come gli anni passati.

Come al solito si tratterà di un’occasione durante la quale alcune major di Hollywood proporranno degli spot o dei trailer dei vari film e serie TV in arrivo nelle prossime settimane e mesi. In questo nostro articolo trovate alcune speculazioni e indiscrezioni sui titoli che potremmo vedere pubblicizzati durante il Super Bowl.

