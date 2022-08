Altri 365 giorni, il trailer italiano dell’ultimo film della trilogia di 365 giorni

Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di Altri 365 giorni (The Next 365 Days), terzo e ultimo capitolo della trilogia di 365 Giorni in arrivo sulla piattaforma streaming dal 19 agosto.

Potete vedere il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la sinossi ufficiale:

Con la loro relazione in crisi, Laura e Massimo cercano di superare i problemi di fiducia all’interno della coppia, mentre un ostinato Nacho fa di tutto per separarli.

FONTE: Netflix