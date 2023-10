MGM ha lanciato il trailer di American Fiction, la commedia dark con protagonista Jeffrey Wright che ha vinto il premio del pubblico al Toronto International Film Festival. Un premio che ha sorpreso molti, e che storicamente proietta il vincitore verso la nomination all’Oscar come miglior film. Chi era a Toronto ha notato subito che l’accoglienza del pubblico nei confronti della pellicola Amazon/MGM prodotta da Orion e MRC era stata da subito molto positiva e calorosa. Satira sull’industria editoriale e il trattamento da essa riservato agli autori neri, American Fiction è il film del debutto dello sceneggiatore e regista Cord Jefferson e racconta le vicende di uno scrittore di nome Thelonious “Monk” Ellison, che torna nella sua città natale di Boston per partecipare a un festival del libro. La partecipazione al suo incontro è bassa, perché molti decidono invece di seguire il seminario di Sintara Golden (Issa Rae) sul suo bestseller We Lives in Da Ghetto. Frustrato dall’establishment che trae profitto dall’intrattenimento sui neri che si affida a tropi e stereotipi offensivi, decide di scrivere un libro sui neri utilizzando uno pseudonimo: finirà al centro di quell’ipocrisia che afferma di disprezzare.

Proprio al TIFF, Jefferson aveva spiegato che nella sua vita gli è capitato spessissimo che gli proponessero libri sugli schiavi, sui drogati, sui membri delle gang: “Chi dà il via libera ai film, ai libri, alle serie… hanno poca immaginazione quando si tratta della vita dei neri. C’è una specie di miopia, si rifiutano di vederci in altri modi. […] Quando si tratta di fare un film prestigioso sui neri, o si parla di diritti civili o di schiavitù, oppure di spacciatori e drogati. È una visione un po’ limitata”.

Il film è tratto dal romanzo Erasure di Percival Everett, che figura come produttore esecutivo assieme a Rian Johnson e Ram Bergman. L’uscita è prevista per dicembre negli USA.

