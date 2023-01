È uscito al cinema Anche io (She Said), il film di Maria Schrader con Carey Mulligan e Zoe Kazan tratto dall’inchiesta del New York Times di Jodi Kantor, Megan Twohey e Rebecca Corbett e dal bestseller del New York Times “She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement” di Jodi Kantor e Megan Twohey.

LEGGI – La recensione

ANCHE IO: LA TRAMA

La due volte candidata all’Oscar® Carey Mulligan (Una Donna Promettente, An Education) e Zoe Kazan (la serie Il Complotto contro l’America, The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no) interpretano le reporter del New York Times Megan Twohey e Jodi Kantor, che insieme hanno raccontato una delle storie più importanti di una generazione. Una storia che ha infranto decenni di silenzio sul tema degli abusi sessuali avvenuti a Hollywood e che ha cambiato per sempre la cultura americana.

Dai produttori vincitori degli Academy Award® di 12 anni schiavo, Moonlight, Minari, Selma – La ...