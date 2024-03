Come ogni anno, durante la Notte degli Oscar sono stati ricordati anche tutte quelle persone scomparse negli ultimi mesi che, con il loro lavoro davanti o dietro alla macchina da presa, hanno contribuito a rendere grande il mondo del cinema e dello spettacolo con il segmento In Memoriam che trovate nella parte superiore di questa pagina.

Fra le personalità del mondo dell’intrattenimento che sono state celebrate dal segmento troviamo Andre Braugher, Paul Reubens, Matthew Perry, Carl Weathers, Alan Arkin e Tina Turner. Naturalmente, per questioni di tempo, nel video In Memoriam non vengono citate proprio tutti i professionisti e professioniste del mondo dello show business morti nel corso dei mesi che hanno preceduto la Notte degli Oscar cosa, questa, che viene fatta nell’apposita pagina del sito dell’Academy.

