Come promesso, la Warner Brothers Pictures ha svelato oggi il secondo trailer di, che approderà ilnei cinema italiani, il 15 in quelli statunitensi e l’8 aprile nel Regno Unito.

Nel cast del film troviamo il premio Oscar Eddie Redmayne, il candidato all’Oscar Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

Come mostrato dal trailer, Animali Fantastici: I segreti di Silente segna un ritorno nelle atmosfere più calde di Harry Potter, con luoghi, personaggi, oggetti e aspetti iconici legati alla saga (Hogwarts, La Stanza delle Necessità, la Sala Grande, Hogsmeade, le Passaporte, il Quidditch e quant’altro).

La Warner Bros. ha annunciato che questo terzo capitolo esplorerà inoltre alcuni aspetti mai raccontati del passato di Silente per la prima volta. Newt e la sua banda continueranno la loro lotta contro Grindelwald, ma Silente si rivelerà la mente dietro una una storia che è destinata a svelare i segreti del suo passato, svelando ciò che lo ha reso il mago più leggendario e potente di tutti i tempi.

