È uscito su Amazon Prime Video, il film diretto da Luc Besson con Sasha Luss, Luke Evans, Cillian Murphy, Helen Mirren.

Qui sopra potete vedere la nostra videorecensione, mentre subito sotto la sinossi trovate il podcast audio.

Mosca, 1985. Anna (Sacha Luss) è una donna di straordinaria bellezza, dietro la quale si cela l’identità di uno dei più temuti assassini del governo russo. E’ stata abilmente istruita al combattimento e, sotto la richiesta dell’ intelligence russa e la guida di Olga (Helen Mirren) e Alex (Luke Evans), è pronta per una nuova missione a Parigi. Dopo decine di incarichi e missioni omicide, però, Anna sogna la libertà e una vita tranquilla. La sua unica via di fuga per una nuova identità e un programma di protezione alle Hawaii porta il nome di Leonard (Cillian Murphy), un agente della CIA che le propone un patto rischioso e risolutivo. La giovane russa sarà pronta a tradire il suo paese in cambio della libertà?