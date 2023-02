Ant-Man 3: la biografia di Scott Lang è reale e si può acquistare!

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

In vista dell’arrivo nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania la Marvel ha deciso di far immergere ancora di più i fan del supereroe presentando la biografia ufficiale di Scott Lang.

é possibile preordinare l’opera letteraria sul Disney Book shop.

Nella parte superiore della pagina potete vedere Paul Rudd (ovvero Scott Lang) che presenta la sua opera. Qua sotto la copertina:

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania, che dà il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, arriverà il 15 febbraio nelle sale italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

FONTE: Marvel Entertainment