Ant-Man 3: la nuova featurette dedicata al Regno Quantico

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

L’uscita di Ant-Man 3 – il cui titolo ufficiale è Ant-Man and the Wasp: Quantumania, si avvicina sempre di più e così ecco che i materiali promozionali del nuovo cinecomic targato Marvel Studios cominciano ad arrivare online con sempre maggior frequenza.

Nella parte superiore di questa pagina potete ad esempio trovare una nuova featurette di Ant-Man 3, disponibile al momento solo in lingua originale, dedicata al Regno Quantico che avremo modo di esplorare nel blockbuster per cui si prevede già il miglior debutto della saga al botteghino nordamericano (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il nuovo film Marvel Studios Ant-Man and The Wasp: Quantumania aprirà le danze della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e approderà nelle sale cinematografiche italiane il 15 febbraio, distribuito da The Walt Disney Company Italia. L’epica avventura presenta l’antagonista più potente del MCU fino ad ora: Kang il Conquistatore.

I Super Eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) e Hank Pym (Michael Douglas), e alla figlia di Scott Cassie Lang (Kathryn Newton), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un’avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile.

Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, p.g.a. e Stephen Broussard, p.g.a., Ant-Man and The Wasp: Quantumania è interpretato anche da Jonathan Majors nel ruolo di Kang, David Dastmalchian nel ruolo di Veb, Katy O’Brian nel ruolo di Jentorra, William Jackson Harper nel ruolo di Quaz e Bill Murray in quello di Lord Krylar.

Trovate tutte le informazioni su Ant-Man 3 nella nostra scheda del film!

